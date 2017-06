Souvenez-vous du temps où les réponses à nos questions étaient bien plus difficiles à trouver qu'en faisant une simple recherche Google.

Plus besoin de consulter les immenses cartes géographiques qui nous font passer par des touristes.

Les journaux et la télévision étaient jadis les seuls moyens de consommer les nouvelles. Maintenant, il y a une tonne de sites web.

Il y a toujours eu de nombreuses façons de procrastiner (regarder par la fenêtre, comptez le nombre de pétales sur une fleur)... mais le web, avec ses vidéos rigolos et ses jeux comme Farmville, a rendu la chose beaucoup plus agréable.

Des maladies que nous n'avons pas.. Nous sommes tous devenus des hypocondriaques.

Les statuts Facebook, les photos de voyage et de profil, les tweets, s'enregistrer à des endroits... On partage même un peu trop!

La nourriture est devenue la vedette du web et surtout des réseaux sociaux. On ne mange plus pour manger, mais pour prendre sa bouffe en photo.

On le faisait jadis sur ICQ ou MSN, et maintenant sur Skype.

Le web a rendu bien des gens accros aux séries télé. On peut les écouter toute la nuit dans son lit et sans pause commerciale.

Le télétravail (en pyjama) n'a jamais été aussi populaire!

Rechercher du boulot n'est jamais un partie de plaisir... mais au moins, on a plus besoin de faire le tour de la ville pour aller porter des curriculum vitae.

Vous ajoutez probablement sur Facebook presque tous les gens que vous rencontrez, alors rien de plus simple que de vous souvenir de leurs noms et de tout savoir sur leurs vies.

Le web a changé la façon de rencontrer l'âme soeur avec l'ascension de nombreux sites de rencontres. Idéalement, le web nous a permis d'éviter les cauchemars du premier rendez-vous en se faisant déjà une idée de la personne avant de la rencontrer.

Le web a ouvert la porte à de nouveaux marchés qui représente des opportunités en or pour les entrepreneurs.

Nous savons maintenant si nous sommes plus du genre cerveau gauche et cerveau droit et lequel des Backstreet Boy est notre âme soeur... parlant de choses utiles!

Tout le monde peut maintenant avoir un blogue ou une chaîne You Tube pour dire haut et fort ce qu'on pense sur tout et rien.

Grâce aux tutoriels YouTube, on peut apprendre comment couper un oignon sans pleurer, faire des brownies sans gluten ou appliquer un eye-liner comme une star.

Le web a définitivement donné un boost au chialage... et à la pitié des gens envers nous.

Grâce au web et aux vidéos viraux, tout le monde peut devenir la star d'un instant.