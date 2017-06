STM: arrêt de service sur la ligne jaune en raison d'un colis suspect

La STM a annoncé à 15h17, vendredi, un arrêt de service dans les deux directions sur la ligne jaune.

La raison de cet arrêt est la découverte d'un colis suspect près de la station Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal sur son compte Twitter. Celui-ci a été neutralisé, a ajouté le SPVM.

Le service sur la ligne jaune devrait reprendre vers 16h18.

La ligne jaune compte trois stations et fait le lien entre Montréal et Longueuil. Elle est particulièrement achalandée en ce moment en raison du Grand Prix de F1 qui a lieu sur l'île Notre-Dame.

Les gens qui sont sur le site du Grand Prix ne peuvent pas accéder à l'île Sainte-Hélène pour l'instant.

Plus de détails à venir.

Trapped in @montreal Metro after @F1 . Someone's backpack was suspicious!! pic.twitter.com/01sZ0RwXKY

— Trivers Myers Music (@TrivMyMusic) 9 juin 2017