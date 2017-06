Born on the Fourth of July Drame de guerre, États-Unis, 1989 Réalisation Oliver Stone Distribution Tom Cruise, Raymond J. Barry, Caroline Kava Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Edge of Seventeen Comédie dramatique, États-Unis, 2016 Réalisation Kelly Fremon Craig Distribution Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, Kyra Sedgwick Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Eyes of My Mother Horreur, États-Unis, 2016 Réalisation Nicolas Pesce Distribution Kika Magalhães, Will Brill, Olivia Bond Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Human Planet Documentaire, Royaume-Uni, 2011 Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Knocked Up Comédie, États-Unis, 2007 Réalisation Judd Apatow Distribution Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Meaning of Life Comédie satirique, Royaume-Uni, 1983 Réalisation Terry Jones, Terry Gilliam Distribution John Cleese, Terry Jones, Eric Idle Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Orange is the New Black (Saison 5) Comédie dramatique, États-Unis, 2017 Création Jenji Kohan Distribution Taylor Schilling, Danielle Brooks, Taryn Manning Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Shadowhunters: The Mortal Instruments (Saison 2) Drame fantastique, États-Unis, 2017 Création Ed Decter Distribution Katherine McNamara, Dominic Sherwood, Alberto Rosende Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Shimmer Lake Drame, États-Unis, 2017 Réalisation Oren Uziel Distribution Benjamin Walker, Wyatt Russell, Rainn Wilson Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Travelers (Saison 1) Science-fiction, Canada, 2016 Création Brad Wright Distribution Eric McCormack, MacKenzie Porter, Patrick Gilmore Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Water Diviner Drame de guerre, Australie, 2014 Réalisation Russell Crowe Distribution Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

American Crime (Saison 3) Drame, États-Unis, 2017 Création John Ridley Distribution Felicity Huffman, Regina King, Timothy Hutton Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Anti-Social Thriller, Royaume-Uni, 2015 Réalisation Reg Traviss Distribution Gregg Sulkin, Meghan Markle, Josh Myers Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Birth of a Nation Drame historique, États-Unis, 2016 Réalisation Nate Parker Distribution Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Chappie Science-fiction, États-Unis, 2015 Réalisation Neill Blomkamp Distribution Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Doctor Dolittle Comédie, États-Unis, 1967 Réalisation Richard Fleischer Distribution Rex Harrison, Samantha Eggar, Anthony Newley Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Doctor Strange Drame fantastique, États-Unis, 2016 Réalisation Scott Derrickson Distribution Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

F Is For Family (Saison 2) Comédie, États-Unis, 2017 Création Bill Burr, Michael Price Distribution Bill Burr, Laura Dern, Justin Long Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Fatal Attraction Thriller, États-Unis, 1987 Réalisation Adrian Lyne Distribution Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Flaked (Saison 2) Comédie, États-Unis, 2017 Création Will Arnett, Mark Chappell Distribution Ruth Kearney, Will Arnett, David Sullivan Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Homeland (Saison 5) Thriller, États-Unis, 2015 Création Alex Gansa, Howard Gordon Distribution Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

House of Cards (Saison 5) Drame, États-Unis, 2017 Création Beau Willimon Distribution Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

London Town Drame, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Derrick Borte Distribution Jonathan Rhys Meyers, Natascha McElhone, Tom Hughes Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Long, Hot Summer Drame, États-Unis, 1958 Réalisation Martin Ritt Distribution Paul Newman, Joanne Woodward, Anthony Franciosa Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Lucid Dream Thriller, Corée du Sud, 2017 Réalisation Kim Joon-Sung Distribution Ho-jin Chun, Soo Go, Suk-ho Jun Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Drame fantastique, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Tim Burton Distribution Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Morgan Horreur, États-Unis, 2016 Réalisation Luke Scott Distribution Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Rose Leslie Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Move Over, Darling Comédie romantique, États-Unis, 1963 Réalisation Michael Gordon Distribution Doris Day, James Garner, Polly Bergen Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Muppets Take Manhattan Comédie, États-Unis, 1984 Réalisation Frank Oz Distribution Jim Henson, Frank Oz, Dave Goelz Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Saving Banksy Documentaire, États-Unis, 2017 Réalisation Colin Day, Colin M. Day Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Smoke & Mirrors Thriller, Espagne, 2016 Réalisation Alberto Rodríguez Distribution José Coronado, Eduard Fernández, Miquel García Borda Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Smokin' Aces Action, États-Unis, 2006 Réalisation Joe Carnahan Distribution Jeremy Piven, Ryan Reynolds, Ray Liotta Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Turn: Washington's Spies (Saison 3) Drame historique, États-Unis, 2016 Création Craig Silverstein Distribution Daniel Henshall, Jamie Bell, Seth Numrich Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

War on Everyone Action, États-Unis, 2016 Réalisation John Michael McDonagh Distribution Alexander Skarsgård, Michael Peña, Theo James Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Ares Science-fiction, France, 2016 Réalisation Jean-Patrick Benes Distribution Ola Rapace, Micha Lescot, Thierry Hancisse Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

La Belle et la bête Drame fantastique, France, 2014 Réalisation Christophe Gans Distribution Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Bloodline (Saison 3) Thriller, États-Unis, 2017 Création Glenn Kessler, Todd A. Kessler, Daniel Zelman Distribution Kyle Chandler, Ben Mendelsohn, Linda Cardellini Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Brooklyn Nine-Nine (Saison 4) Comédie, États-Unis, 2016 Création Daniel J. Goor, Michael Schur Distribution Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Contraband Action, États-Unis, 2012 Réalisation Baltasar Kormákur Distribution Mark Wahlberg, Giovanni Ribisi, Kate Beckinsale Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Dig Two Graves Thriller, États-Unis, 2014 Réalisation Hunter Adams Distribution Ted Levine, Samantha Isler, Danny Goldring Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Girl with All the Gifts Thriller, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Colm McCarthy Distribution Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Same Sky (Saison 1) Thriller, Allemagne, 2017 Création Paula Milne Distribution Tom Schilling, Sofia Helin, Friederike Becht Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

San Andreas Action, États-Unis, 2015 Réalisation Brad Peyton Distribution Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Silver Linings Playbook Comédie dramatique, États-Unis, 2012 Réalisation David O. Russell Distribution Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Trespass Action, États-Unis, 1992 Réalisation Walter Hill Distribution Bill Paxton, Ice T, Ice Cube Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Vow Drame, États-Unis, 2012 Réalisation Michael Sucsy Distribution Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neill Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

War Machine Comédie dramatique, États-Unis, 2017 Réalisation David Michôd Distribution Brad Pitt, Anthony Hayes, John Magaro Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

What Women Want Comédie romantique, États-Unis, 2000 Réalisation Nancy Meyers Distribution Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Bowie: The Man Who Changed the World Documentaire, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Sonia Anderson Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Christine Drame biographique, États-Unis, 2016 Réalisation Antonio Campos Distribution Rebecca Hall, Michael C. Hall, Tracy Letts Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Emmanuel Macron: les coulisses d'une victoire Documentaire, France, 2017 Réalisation Yann L'Henoret Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Far from the Madding Crowd Drame, Royaume-Uni, 2015 Réalisation Thomas Vinterberg Distribution Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Forrest Gump Comédie dramatique, États-Unis, 1994 Réalisation Robert Zemeckis Distribution Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Hidden Horreur, États-Unis, 2015 Réalisation Matt Duffer, Ross Duffer Distribution Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Emily Alyn Lind Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Keepers (Saison 1) Documentaire, États-Unis, 2017 Création Ryan White Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Lovesong Drame, États-Unis, 2016 Réalisation So Yong Kim Distribution Riley Keough, Jena Malone, Jessie Ok Gray Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Sherlock (Saison 4) Mystère, Royaume-Uni, 2017 Création Mark Gatiss, Steven Moffat Distribution Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Unbreakable Kimmy Schmidt (Saison 3) Comédie, États-Unis, 2017 Création Robert Carlock, Tina Fey Distribution Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Bridge of Spies (Film) Thriller, États-Unis, 2015 Réalisation Steven Spielberg Distribution Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Cold War 2 (Film) Action, Hong Kong, 2016 Réalisation Lok Man Leung, Kim-Ching Luk Distribution Aaron Kwok, Tony Ka Fai Leung, Yun-Fat Chow Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Deepwater Horizon (Film) Action, États-Unis, 2016 Réalisation Peter Berg Distribution Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Don't Think Twice (Film) Comédie, États-Unis, 2016 Réalisation Mike Birbiglia Distribution Keegan-Michael Key, Gillian Jacobs, Mike Birbiglia Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Get Me Roger Stone (Film) Documentaire, États-Unis, 2017 Réalisation Dylan Bank, Daniel DiMauro, Morgan Pehme Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Master of None (Saison 2) Comédie, États-Unis, 2017 Création Aziz Ansari, Alan Yang Distribution Aziz Ansari, Eric Wareheim, Danielle Brooks Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Mindhorn (Film) Comédie, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Sean Foley Distribution Julian Barratt, Kenneth Branagh, Steve Coogan Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

National Bird (Film) Documentaire, États-Unis, 2016 Réalisation Sonia Kennebeck Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Party of Five (Saisons 1 à 6) Drame, États-Unis, 1994-2000 Création Christopher Keyser, Amy Lippman Distribution Scott Wolf, Matthew Fox, Neve Campbell Cliquez ici pour visionner le générique d'ouverture.

Scott Pilgrim vs. the World (Film) Comédie, États-Unis, 2010 Réalisation Edgar Wright Distribution Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Takers (Film) Thriller, États-Unis, 2010 Réalisation John Luessenhop Distribution Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Adaptation. (Film) Comédie dramatique, États-Unis, 2002 Réalisation Spike Jonze Distribution Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Belle (Film) Drame, Royaume-Uni, 2013 Réalisation Amma Asante Distribution Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Watson Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Big Trouble in Little China (Film) Comédie fantastique, États-Unis, 1986 Réalisation John Carpenter Distribution Kurt Russell, Kim Catrall, Dennis Dun Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Decanted. (Film) Documentaire, États-Unis, 2016 Réalisation Nick Kovacic Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Denial (Film) Drame, Royaume-Uni, 2016 Réalisation Mick Jackson Distribution Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Évolution (Film) Horreur, France, 2015 Réalisation Lucile Hadzihalilovic Distribution Max Brebant, Roxane Duran, Julie-Marie Parmentier Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

The Fault in Our Stars (Film) Comédie romantique, États-Unis, 2014 Réalisation Josh Boone Distribution Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (Film) Animation, États-Unis, 2010 Réalisation Zack Snyder Distribution Helen Mirren, Geoffrey Rush, Jim Sturgess Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Iris (Film) Thriller, France, 2016 Réalisation Jalil Lespert Distribution Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Men of Honor (Film) Drame biographique, États-Unis, 2000 Réalisation George Tillman Jr. Distribution Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Night Moves (Film) Drame, États-Unis, 2013 Réalisation Kelly Reichardt Distribution Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Office Space (Film) Comédie, États-Unis, 1999 Réalisation Mike Judge Distribution Ron Livingston, Jennifer Aniston, Gary Cole Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Old School (Film) Comédie, États-Unis, 2003 Réalisation Todd Phillips Distribution Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Parenthood (Film) Comédie, États-Unis, 1989 Réalisation Ron Howard Distribution Steve Martin, Rick Moranis, Mary Steenburgen Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Peter and the Farm (Film) Documentaire, États-Unis, 2016 Réalisation Tony Stone Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.