Les écorces chocolatées de Prana Bio Ces minces morceaux de chocolat agrémentés d’amandes et sel de mer, canneberges noix et graines, noisettes et riz croquant ou de noix caramélisées et sel de mer sont des petites douceurs biologiques, équitables et sans OGM.

Les glaces végétaliennes Lacrem Les glaces Lacrem offrent d’abord et avant tout une courte liste d’ingrédients et dont certaines saveurs sont hors de l’ordinaire : thé Earl Grey, chai, tarte aux pommes. De plus, elles sont véganes, ce qui fait encore plus plaisir aux végétaliens.

Le pain faible en FODMAP de la boulangerie alternative INEWA Les personnes atteintes du syndrome de côlon irritable sont sensibles à plusieurs types d’aliments, mieux connus maintenant sous FODMAP (fermentable oligo, di, and monosaccharides and polyols). Ces saccharides (type de sucre) comprennent entre autres le lactose, le sorbitol, mais aussi les fructanes surtout présents dans les céréales comme le blé l’orge et le seigle, ainsi que les oignons, les asperges et les artichauts. Ce pain au levain est fait à partir de farine d’épeautre.

La gamme de produits gaspé de Zorah biocosmétiques Les produits Zorah biocosmétiques mettent en vedette l’huile d’argan dans tous leurs produits depuis leur création. La nouvelle gamme gaspé fait place à l’argile verte, afin de favoriser l’élimination de l’excès de sébum et les impuretés.

Les flocons de Gogo Quinoa Pas facile de trouver des céréales pour le déjeuner qui ne sont pas trop sucrées. Heureusement, ces nouveaux flocons de céréales et légumineuses, faites de lentilles rouges, de sorgho, d’amarante, d’avoine et de sarrasin ne contiennent pas de sucres ajoutés, elles sont biologiques et sans gluten.

L’ail noir de L’ail de l’île Ces bulbes d’ail fermentés à basse température donnent bel et bien aux gousses la couleur noire avec le temps à la texture confite, comme un confit d’oignons. Pas besoin d’en mettre beaucoup pour l’ail noir parfume vos plats à merveille.

Les salades en pot de Ma Vitrine bio En attendant impatiemment le printemps, ces salades apportent beaucoup de fraicheur à table et elles sont une solution parfaite pour les midis pressés.

Les bières Boldwin La brasserie artisanale, New Deal Brewing Co. de Boucherville est à la tête de nouvelle gamme des délicieuses et rafraichissantes bières Boldwin, comprenant une rousse, une IPA américaine et une blonde pale ale.