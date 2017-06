8 lectures québécoises à savourer cet été

Red light (t. 1) : Adieu, Mignonne (VLB) - Marie-Ève Bourassa Ce printemps, Marie-Ève Bourassa a remporté le prix Arthur-Ellis remis au meilleur polar canadien écrit en français. Premier d’une trilogie, ce roman noir catapulte les lecteurs dans le Red Light montréalais des cabarets et de la contrebande, au début des années 20. On y suit l’enquête d’un ex-policier, désormais infirme de guerre et opiomane, qui tente de retrouver le bébé kidnappé d’une jeune prostituée. Si vous appréciez l’univers de l’écrivaine, sachez que le deuxième tome, Frères d’infortune, est lui aussi disponible. Celui-ci est campé dans les Années folles. On ne vous en dit pas plus.

Royal (Les Éditions de ta mère) – Jean-Philippe Baril-Guérard Le monde impitoyable des avocats, et plus spécialement celui des étudiants en droit qui se livrent une bataille sans merci pour se démarquer en vue de la course aux stages dans les grands cabinets, est disséqué par la plume scalpel de l’auteur. C’est brutal, à la fois drôle et déprimant, excessivement bien écrit et profondément troublant. À conseiller ou à éviter, si vous envisagez des études dans le domaine…

Le plongeur (Le Quartanier) – Stéphane Larue Avec son premier roman, Stéphane Larue a cogné un grand coup. Lauréat du Prix des libraires 2017, l’écrivain met son sens de l’observation hors de l’ordinaire au service de son personnage principal, un artiste et joueur compulsif qui aboutit à la plonge d’un restaurant. Pendant près de 600 pages, il fait de ce métier ordinaire une histoire enlevante, grâce à sa connaissance fine du milieu. On vous jure que vous ne verrez plus jamais les restaurants de la même façon.

Moments (extra) ordinaires (Librex) – Jean-Pier Gravel L’animateur télé et radio révèle avec son premier livre un talent évident pour l’écriture. Affirmant d’entrée de jeu qu’il n’a presque jamais été doué pour le bonheur, Gravel part à la recherche non pas de recettes ou d’outils pour améliorer sa vie, mais plutôt d’histoires simples et grandioses qui ont marqué des Québécois vivant dans les 17 régions du Québec. Grâce à sa sensibilité, les lecteurs ressentent chaque anecdote avec une puissance décuplée, se surprenant à sourire béatement ou à être chamboulés par les parcelles de vie de purs étrangers.

À qui la faute? (Druide) – Chrystine Brouillet Avec ce 17e titre impliquant l’enquêtrice Maud Graham, la reine du polar québécois célèbre les 30 ans d’existence de son célèbre personnage, dont les histoires ont généré des ventes astronomiques de 650 000 exemplaires. Profondément humaine, diablement perspicace et franchement attachante, Graham tentera de comprendre ce qui a fait basculer la vie de ces familles qui avaient tissé des liens au fil des années, en raison du sport que leurs enfants pratiquaient ensemble. Si l’incident survenu dans un aréna sert de point de départ au drame, l’enquête révélera quantité d’événements tragiques enfouis et non-dits.

L’autre Jeanne (VLB) – Marie Larocque Après avoir survécu à sa famille dysfonctionnelle dans Jeanne chez les autres, le premier roman percutant de Marie Larocque, Jeanne Fournier quitte son centre d’accueil et s’enfuit en Europe, avec rien d’autre que sa petite personne. Nous sommes en 1988. Se couper du monde est encore une possibilité. Un luxe comme la jeune femme n’en a jamais connu. Sauf peut-être quand elle plonge dans l’écriture et qu’elle utilise ses mots pour se barricader.

Le Ciel (Leméac) – Sylvie Drapeau Reconnue depuis des décennies comme une actrice d’exception, Sylvie Drapeau possède également une plume dotée d’une rare sensibilité. Après avoir raconté comment une famille se remet de la noyade d’un petit garçon, l’auteure retrouve sa jeune sœur devenue jeune adulte, à une époque où elle tente de trouver qui elle est et quelle place elle veut accorder à sa mère et ses souvenirs. Un court texte de 88 pages à gober d’un coup.