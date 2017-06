La chanteuse Klô Pelgag récompensée aux FrancoFolies de Montréal

| David Wolff - Patrick via Getty Images

ADVERTISEMENT

Klô Pelgag, jeune auteure et interprète, a gagné vendredi le prix Félix-Leclerc aux FrancoFolies de Montréal, lui ouvrant la scène du festival du même nom à La Rochelle pour l'édition 2018.

La Québécoise de 27 ans, originaire de Gaspésie, en est à son deuxième album dans un genre parfois déroutant ou inclassable tant elle fait preuve d'originalité dans ses arrangements musicaux servis par des textes ciselés portés par une voix pouvant monter haut dans les aigus.

Félix Leclerc, ardent défenseur de la langue française, reste depuis sa disparition en 1988 une véritable icône de la culture québécoise.

"C'est un des seuls dont on apprend les chansons à la petite école", a déclaré Klô Pelgag en recevant son prix. "Il a forgé la personne "de bon nombre d'auteurs-interprètes", a-t-elle ajouté.

Le prix Félix-Leclerc a été lancé en 1996 des deux côtés de l'Atlantique "pour stimuler la création chez les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes et à encourager la production et la diffusion de la chanson française", selon Laurent Saulnier, responsable de la programmation des FrancoFolies de Montréal.

Décerné à la fois à Montréal, et un mois plus tard à La Rochelle, le prix offre aux lauréats une scène lors de la prochaine édition des FrancoFolies. Ainsi, les lauréats du prix 2016 se produisent cette année aux FrancoFolies, avec à Montréal le Français Xavier Feugray, ou NORD pour son pseudonyme, et la Québécoise Sofia Nolin à La Rochelle dans un mois.

Avec son premier album en 2013, Klô Pelgag, de son vrai nom Chloé Pelletier-Gagnon, a collectionné les récompenses comme le prix Barbara, initié par le ministère de la Culture en France, ou le coup de coeur de l'académie Charles-Cros.

Cette année, les artistes en lice pour le volet français du prix Félix-Leclerc sont Ariel Ariel, Juliette Armanet, Nusky & Vaati, Therapie TAXI et Voyov, selon les organisateurs.