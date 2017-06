Testé à l’aveugle, c’est notre nouvelle série de capsules vidéos dans lesquelles trois goûteurs non-professionnels se livreront à un test de dégustation sans connaître l’identité des produits en question. Le but? Défaire des mythes à propos de certains produits (sans gluten, végé, etc.) et éclairer vos choix en vue de vos prochains achats.