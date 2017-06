Styles de soirée: le party glamour du Ritz pour le Grand Prix

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca

Parmi les festivités glamour entourant la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal, la soirée à l'hôtel Ritz Carlton est toujours une des plus prisées. Chaque année, de nombreuses stars internationales et locales sont présentes à cette soirée haut de gamme et c'est pourquoi on ne voulait rien manquer de cet évènement grandiose! Photos: jfgalipeau.ca