Le SPVM recherche un suspect pour vol qualifé

ADVERTISEMENT

La police de Montréal a émis un mandat d'arrestation pan-canadien pour Muhidiin Ahmed Farah, soupçonné d'avoir tabassé une victime et volé ses objets personnels à la pointe d'une arme à feu.

Le 10 mai dernier vers 4h25, Farah et un complice, Daniel Khet, auraient semé une embuscade à leur victime qui marchait dans le corridor d'un motel à Notre-Dame-de Grâce. Armés, ils l'ont battue pour s'emparer de quelques objets de valeur.

Lorsque la victime a tenté de s'enfuir par la sortie de secours, Farah et Khet l'attendaient et l'ont à nouveau rouée de coups. Les caméras de surveillance ont capté les deux hommes prenant la fuite à pied, et ont ainsi permis aux enquêteurs de les identifier.

Farah est considéré comme un homme armé et dangereux, lié aux gangs de rue et au proxénétisme. Il pourrait se trouver à Montréal mais fait régulièrement des déplacements vers Saskatoon en train. Il a la peau noire, les yeux bruns et les cheveux noirs, et mesure 1,83 m (6’) et pèse 85 kg (187 lb).

Quant à Khet, il a été arrêté le 2 juin et a comparu à la Cour du Québec le 3 juin pour des accusations de vol qualifié et plusieurs accusations en matière d'armes à feu.