Les reliques de Jimi Hendrix au Musée des beaux-arts de Montréal

Le 17 juin prochain, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) ouvrira au public son exposition immersive Révolution qui retrace les idéaux des années 1960 via les grands mouvements pacifistes et artistiques de l’après-guerre. En attendant, l’institution a offert mercredi un avant-goût aux journalistes avec le dévoilement d’une sélection d’objets ayant appartenu au mythique Jimi Hendrix.



Icône incontestée de la contre-culture, le Voodoo child a bouleversé le monde de la musique en quatre années de carrière seulement. Son célèbre album Are You Experienced – rempli de trouvailles musicales à travers un jeu de guitare novateur – a propulsé l’artiste parmi les grandes légendes du rock.



Posées à proximité d’une veste de cuir à franges porté par Roger Daltrey, le chanteur du groupe The Who, quelques reliques de Hendrix comme les morceaux de sa guitare Thunder Stratocaster, brisée le 4 juin 1977 à Londres lors d’un concert au Saville Theater.



Sous les regards éberlués, Jimi Hendrix n’hésitait pas à jouer avec les dents sur les cordes de ses instruments avant de les incendier. Dandy à l’allure timide, mort prématurément à l’âge de 27 ans, il ne se privait sur scène d’aucune excentricité. Son interprétation inoubliable à Woodstock du Star-Spangled Banner (l’hymne national américain) a marqué les mémoires.



L’expo réunit également la pédale de guitare Fuzz Face utilisée pour la dernière fois au Festival de l’île de Wight. D’autres objets, propriétés exclusives du héros de la révolution psychédélique, sont présentés dans un contexte de culture underground.



Un veston british de couleur orange et affublé de motifs floraux et des bijoux complexes en argent et turquoise viennent confirmer le côté flamboyant de l’Afro-américain aux origines cherokees. Enfin, un manuscrit annoté de sa chanson Voodoo Chile complète cette magnifique boîte au trésor.



Les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des possessions de Jimi Hendrix dans la section dédiée à Woodstock de l’exposition Révolution à partir du 17 juin jusqu’au 9 octobre 2017.



