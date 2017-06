ADVERTISEMENT

Les gouvernements paieront 98,5 millions de dollars à la F1 afin d'assurer la tenue du Grand Prix du Canada pour cinq années supplémentaires, soit entre 2025 et 2029, a appris La Presse. L'entente entre les gouvernements, la F1 et le promoteur Groupe de course Octane a été officialisée cette semaine et doit être annoncée publiquement en conférence de presse ce week-end lors du Grand Prix.

