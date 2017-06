Et de trois bouquins pour «Famille futée»!

ADVERTISEMENT

«Salut! On sait ce que Barack et Justin ont mangé hier. Mais sais-tu ce que tu vas manger dès le 27 juillet?»

Savoureuse entrée en matière d’Alexandra Diaz sur sa page Facebook, mercredi, annonçant l’arrivée en librairie, le 27 juillet prochain, du troisième livre Famille futée.

Ce type de bouquin étant généralement lancé à l’automne, la parution estivale de ce dernier-né du clan Famille futée en dit long sur le succès remporté par les deux précédents, et sur le degré d’impatience des adeptes de la franchise, qui ont probablement très hâte d’avoir du contenu frais à se mettre sous la dent!

Après un premier tome paru à l’automne 2013, un second lancé deux ans plus tard et un magazine de la même marque, Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman ont encore de nouvelles idées futées, santé et rapides à proposer.

En fait, cette troisième édition de Famille futée contiendra, aux dires des deux animatrices, toutes les recettes testées dans la quatrième saison de l’émission à Télé-Québec (actuellement en rediffusion du lundi au jeudi, à 18h30), de même que «l’équivalent d’une saison complète de télé en recettes EXCLUSIVES», et toutes sortes d’informations utiles comme le duo maintenant bien connu sait en offrir.

Manger sainement, dans le plaisir et la facilité, pour moins de 5$ par portion demeure encore et toujours le credo d’Alex et Gen, qui sèment maintenant du bonheur dans nos assiettes depuis quatre ans. L’ouvrage se détaillera 29,95$.

On peut déjà précommander Famille futée 3 et ainsi recevoir le livre quelques jours à l’avance.