| Jack Taylor via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le chef du parti travailliste (opposition) Jeremy Corbyn a appelé la Première ministre conservatrice Theresa May à démissionner après les pertes subies par son parti aux élections législatives britanniques de jeudi.

"Elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. C'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif", a déclaré M. Corbyn en s'adressant à ses électeurs tôt vendredi matin.

Cependant, May a affirmé que son parti conservateur assurerait "la stabilité" du pays après des élections législatives qui l'ont vu perdre sa majorité absolue selon les premières projections.

"Le pays a besoin d'une période de stabilité et quels que soient les résultats, le parti Conservateur assurera que nous pouvons remplir ce devoir et assurer la stabilité", a déclaré Mme May juste après sa réélection dans sa circonscription de Maidenhead (ouest).

Plus de détails à venir.