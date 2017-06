ADVERTISEMENT

Le chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn a affirmé que sa campagne électorale "positive" avait "changé la politique, pour le meilleur", alors que les projections indiquent que le Labour a augmenté son nombre de députés.

"Quel que soit le résultat final, notre campagne positive a changé la politique pour le meilleur", a tweeté M. Corbyn dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les premières projections, les conservateurs au pouvoir perdraient leur majorité absolue et le Labour (opposition) progresserait de 37 sièges.

De son côté, le numéro deux du Labour, Tom Watson, a souligné que "Theresa May est une Première ministre abîmée dont la réputation pourrait ne jamais s'en remettre".

Theresa May a perdu la majorité absolue dont elle disposait au Parlement, selon les premières estimations, un résultat choc qui plonge le pays dans l'incertitude à quelques jours de l'ouverture des négociations du Brexit.

Les Tories décrochent 314 sièges, contre 330 dans l'assemblée sortante, tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 37 sièges, à 266 mandats, selon une estimation Ipsos/MORI à la fermeture des bureaux de vote à 21H00 GMT. Mme May disposait d'une majorité de 17 sièges dans le Parlement sortant.

Jeremy Corbyn a mené tambour battant une campagne électorale plus réussie qu'attendu, multipliant les meetings au contact des électeurs et exploitant plusieurs faux-pas de Mme May, notamment sur la protection sociale.