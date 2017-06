ADVERTISEMENT

OTTAWA - Certains députés du Bloc québécois auront un choix à faire, celui de respecter la démocratie, a affirmé jeudi la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, avant la réunion de caucus qu'elle a convoquée pour régler la crise qui secoue la formation politique. Elle avait boudé la veille une première réunion.

"C'est le temps que la récréation finisse, a-t-elle dit. Les enfantillages et le sabotage qui durent depuis pas mal trop longtemps, ça suffit et je pense que certains députés vont avoir un choix à faire."

"La démocratie au parti s'est exprimée. Ils vont avoir le choix

à faire de respecter la démocratie du Bloc québécois", a-t-elle continué sans préciser ce qui attendrait ceux qui ne rentreraient pas dans le rang.

Les députés sont divisés en deux factions: d'un côté, sept députés qui affirment ne plus avoir confiance en leur chef et, de l'autre, trois députés toujours fidèles à Martine Ouellet.

Les sept députés sont Gabriel Ste-Marie, Michel Boudrias, Monique Pauzé, Simon Marcil - qui avaient tous appuyé Martine Ouellet lors de la course à la direction - Rhéal Fortin, Louis Plamondon et Luc Thériault.

La tension ne cesse de monter au sein du caucus depuis leur sortie médiatique mercredi pour exiger des explications de Mme Ouellet sur les raisons qui auraient poussé son chef de cabinet, Louis-Philippe Dubois, à laisser filtrer des informations dans les médias pour salir la réputation du député Rhéal Fortin.

M.Dubois, qui a été démis de ses fonctions après que le HuffPost Québec eut révélé ce stratagème, justifie son geste dans une lettre ouverte diffusée jeudi.

Il écrit que des informations sur M. Fortin pouvaient sortir dans les médias à tout moment et qu'il s'agissait donc d'une épée de Damoclès pour le parti. Il accuse également les sept députés de faire preuve d'hostilité envers Mme Ouellet depuis son arrivée et décrit un climat de travail "toxique et intenable".

"Le groupe des 7 s'est constitué au jour 1 du mandat de Martine Ouellet comme chef du Bloc québécois. Leur objectif ? Contraindre la chef dans ses choix d'officiers, lui imposer leur droit de regard sur la nomination de son chef de cabinet et contrôler toutes les embauches, en plus de la supervision du personnel de l'aile parlementaire", a-t-il exposé.

Cette lettre semble avoir envenimé la situation. "Elle doit nous fournir des explications, des manoeuvres inacceptables d'un chef de cabinet qui récidive, qui lance des faits alternatifs ce matin", a affirmé le député Luc Thériault visiblement en colère avant son entrée à la réunion du caucus.

Trois conditions

Une source a révélé à La Presse canadienne que les sept députés exigent trois gestes de Martine Ouellet pour regagner leur confiance.

Ils lui demandent de changer de ton, que Xavier Barsalou-Duval ne soit plus son chef parlementaire et que la nomination de son nouveau chef de cabinet fasse l'unanimité au sein du caucus. Il s'agirait d'un seuil minimum pour pouvoir rétablir les ponts.

Les échanges durant la réunion semblent être musclés. On peut entendre certains députés lever le ton derrière les portes closes.

Quelques députés sont sortis pour prendre une pause, mais ont été avares de commentaires. "Ça continue", s'est contenté de dire Mario Beaulieu en s'engouffrant à nouveau dans la salle.

