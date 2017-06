2000 mises à pied à La Baie d'Hudson

Ingénieur combustible Tolérance au stress : 50 Salaire moyen : 82 450 $ Description de tâches : Dessiner, construire et installer des systèmes de pile à combustible. Conduire des évaluations sur ceux-ci. Identifier les problèmes et calculer l’efficacité et les débits de sortie. Études : Permis d’ingénieur

Mathématicien Tolérance au stress : 57 Salaire moyen : 67 407 $ Description de tâches : Mener des recherches en mathématiques ou qui s’appliquent à la mathématique des sciences, de la gestion et d’autres secteurs. Résoudre des problèmes divers grâce aux mathématiques. Études : Baccalauréat au minimum, mais les salaires et les opportunités d’emplois sont meilleurs avec une maîtrise ou un doctorat.

Développeur de logiciels (applications) Tolérance au stress : 61 Salaire moyen : 68 496 $ Description de tâches : Imaginer, créer et modifier des applications. Analyser les besoins des usagers et trouver des solutions logicielles. Études : Baccalauréat et connaissances en programmation

Physiciste Tolérance au stress : 61 Salaire moyen : 65 000 $ Description de tâches : Conduire des recherches sur des phénomènes physiques. Trouver des théories sur la base d’observations et d’expériences. Concevoir des méthodes pour appliquer les lois et les théories de la physique. Études : Maîtrise au minimum. Plusieurs physicistes poursuivent des recherches doctorales et postdoctorales.

Ingénieur matériel Tolérance au stress : 61 Salaire moyen : 67 217 $ Description de tâches : Évaluer le matériel et créer de la machinerie et des procédés afin de manufacturer des matériaux pour des produits qui devront satisfaire des spécifications de performance et de design. Trouver de nouvelles utilisations pour des matériaux connus. Études : Baccalauréat au minimum

Analyste opérationnel Tolérance au stress : 63 Salaire moyen : 76 076 $ Description de tâches : Formuler et appliquer des modèles mathématiques et d’autres méthodes pour créer et interpréter de l’information utilisée dans la gestion et la formulation des politiques. Études : Baccalauréat requis, mais plusieurs décident de décrocher une maîtrise ou un doctorat.

Professeur de droit Tolérance au stress : 63 Salaire moyen : 150 000 $ Description de tâches : Donner des cours de droit et/ou mener des recherches dans le domaine. Études : La plupart des établissements postsecondaires demandent à leurs professeurs de droit de détenir un doctorat.

Géoscientifique (sauf les hydrologistes et les géographes) Tolérance au stress : 63 Salaire moyen : 65 984 $ Description de tâches : Étudier la composition, la structure et d’autres aspects de la Terre. Peut demander des connaissances en géologie, en physique et en mathématiques dans les champs de l’exploration pétrolière, gazière, minière ou sous-marine, de l’élimination des déchets, de la restauration des terres ou autres domaines reliés à l’environnement. Études : Baccalauréat au minimum

Épidémiologiste Tolérance au stress : 64 Salaire moyen : 71 025 $ Description de tâches : Étudier et décrire les facteurs et la propagation des maladies, des handicaps ou d’autres problèmes de santé. Peut participer à la prévention et au contrôle des maladies. Études : La plupart des épidémiologistes ont une maîtrise ou un doctorat.

Actuaire Tolérance au stress : 64 Salaire moyen : 68 598 $ Description de tâches : Analyser les données statistiques de différents sujets comme la mortalité, les accidents, la maladie, les handicaps, la retraite et construire des tables de probabilité pour prédire les risques et les responsabilité en vue du paiement de futures prestations et indemnités. Études : Baccalauréat et examen de certification

Ingénieur des transports Tolérance au stress : 66 Salaire moyen : 65 004 $ Description de tâches : Créer des plans pour les projets de transport selon les standards d’ingénierie et les politiques provinciales et fédérales. Planifier les modifications aux routes existantes pour améliorer la circulation. Études : Baccalauréat

Cytotechnologiste Tolérance au stress : 66 Salaire moyen : 72 460 $ Description de tâches : Étudier les cellules pour détecter des traces de cancers, d’anomalies ou d’autres pathologies selon les standards de la pratique. Études : Baccalauréat ou plus

Ingénieur des ressources en eau Tolérance au stress : 67 Salaire moyen : 69 511 $ Description de tâches : Imaginer et mettre en place des programmes et des stratégies reliés aux ressources en eau, comme la distribution et l’approvisionnement, la qualité et la conformité aux normes. Études : Baccalauréat au minimum. Certains employeurs demandent une maîtrise.

Orthodontiste Tolérance au stress : 67 Salaire moyen : 110 500 $ Description de tâches : Examiner, diagnostiquer et traiter les anomalies buccales. Dessiner et fabriquer des appareils pour le réalignement des dents ou de la mâchoire. Études : Doctorat et expérience postdoctorale

Agronome pédologue Tolérance au stress : 68 Salaire moyen : 73 698 $ Description de tâches : Mener des recherches sur la gestion des récoltes, des plantes et arbres agricoles, des pépinières, sur leur culture et sur le contrôle des insectes et animaux ravageurs. Études : Baccalauréat ou plus

Concepteur de bases de données Tolérance au stress : 69 Salaire moyen : 91 905 $ Description de tâches : Établir des stratégies pour les bases de données des entreprises et penser les aspects d’opérations, de programmation et de sécurité. Créer d’importantes bases de données relationnelles. Études : Baccalauréat ou plus

Évaluateur foncier Tolérance au stress : 69 Salaire moyen : 68 784 $ Description de tâches : Évaluer des immeubles pour en déterminer la valeur d’achat, de vente, d’investissement, d’hypothèque ou de prêt. Études : Études collégiales, mais la plupart des employeurs demandent un baccalauréat.

Optométriste Tolérance au stress : 70 Salaire moyen : 82 473 $ Description de tâches : Diagnostiquer et traiter les maladies de l’œil et du système de la vue. Études : Doctorat