Ariane Moffatt, derrière l'ouverture d'un studio d'enregistrement éphémère aux FrancoFolies

Quelques heures avant l’ouverture officielle de la 29e édition des FrancoFolies, les organisateurs de l’événement ont inauguré jeudi un studio d’enregistrement situé en plein cœur de la Place des festivals. À l’intérieur de cette nouvelle bâtisse de répétition et d’enregistrement plusieurs artistes de la scène musicale québécoise viendront composer des chansons originales.



Ariane Moffatt nourrissait depuis deux ans l’idée d’un studio éphémère dans lequel des artistes se rassembleraient pour collaborer à des créations. «À l’ère de la dématérialisation, je voulais une sorte d’installation qui témoignerait du processus de création, montrer que les chansons ne tombent pas comme ça du ciel», a déclaré en conférence de presse l’auteure-compositrice et interprète.



Grâce à la collaboration des FrancoFolies et de l’entreprise Bell, le studio imaginé par Ariane Moffatt vient donc de voir le jour au coin des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Trois étages équipés de toute la panoplie d’un véritable studio d’enregistrement. Les murs vitrés permettront aux amateurs de musiques d’observer le travail des artistes durant la tenue du festival.



Quatre groupes de chanteurs (Fred Fortin, Ariane Moffatt, Safia Nolin, Snail Kid, Stefan Schneider, pour n’en citer que quelques-uns) auront accès au studio pendant deux jours chacun pour la création d’une pièce musicale unique.



Afin de bien coordonner le déroulement des opérations, ils seront dirigés par un réalisateur et pourront profiter de l’expertise de l’ingénieur de son Guyslain-Luc Lavigne. Au terme de ce processus, les quatre chansons seront accessibles gratuitement par téléchargement dès le 18 juin prochain via le site web des Francos.





La liste des artistes impliqués: