ADVERTISEMENT

Avec la série d'entrevues vidéo «Sur le divan», Le Huffington Post Québec invite des personnalités à venir s'allonger... sur son divan! On y trouvera des confessions sur des histoires à succès, des malaises ou encore des controverses.

Jay Du Temple animera cet automne la nouvelle édition d'Occupation Double, Occupation Double Bali. Un beau tremplin pour le jeune humoriste. Mais aurait-il accepté d'animer Occupation Double Terrebonne? On en jase avec lui, sur le divan du Huff.

«Jay qui?», ont questionné certains à l'annonce du nouvel animateur de la populaire émission de téléréalité. «Absolument! Mes parents, même, m'ont demandé "c'est qui ce gars-là?"», lance le principal intéressé à la blague, qui concède qu'une certaine pression vient avec l'emploi. «Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait peur», poursuit-il. Il entend, comme d'autres avant lui, profiter de ce tremplin. Tout en espérant que ses fans actuels viendront s'ajouter aux téléspectateurs de l'émission.

Celui qui a l'habitude de la scène - il a d'ailleurs hésité lorsqu'on lui a proposé ce contrat d'animation, craignant de s'en éloigner trop longtemps - ne semble pas trop nerveux à l'idée d'affronter les drames de la téléréalité. «Des gros pétages de coche, moi ça me fait rire, avoue-t-il. Donc c'est sûr que dans des moments dramatiques, va falloir que je me retienne pour ne pas rire. En même temps, je pense que je vais être la bonne personne pour ramener la légèreté et être là pour écouter les participants et les participantes».

En fait, il semble qu'il craint davantage les bestioles qui pourraient arriver dans sa chambre...

Le processus des auditions se poursuit actuellement, et, pour répondre à la question que plusieurs se posent, Jay Du Temple indique qu'il se pourrait bien qu'un «Jonathan», avec sa belle énergie, se joigne à l'émission.

Pour ceux qui sont attirés par l'aventure, à noter que les auditions ont lieu à l’hôtel Hilton Québec cette fin de semaine (10 et 11 juin), puis au Casino de Montréal la fin de semaine suivante, les 17 et 18 juin. L’émission sera présentée à V cet automne.

Rencontrez Jay Du Temple, sur le divan, dans la vidéo au haut de cet article.



BONUS VIDÉO: Ça fait quoi, apprendre par les médias qu'on serait peut-être en couple avec Katherine Levac?