Vous aimez bien Le Rouge-Gorge? Vous risquez d'adorer son petit frère situé au sous-sol, Le Royal. Spécialisé dans les cocktails, le bar secret offre un ballant parfait au Rouge-Gorge, bar à vins. Un endroit sexy, mystérieux, parfait pour une sortie en amoureux. www.barleroyal.ca

Saviez-vous qu'un bar secret se cachait derrière le restaurant le Foiegwa? Avec un petit air de Paris, ce décor chaleureux est parfait pour de longues conversations en toute tranquillité. Votre prochaine destination? atwatercocktailclub.com

L'adresse? Il faut la demander pour la connaître. C'est derrière un mur de briques rouge sur la rue Saint-Denis que se trouve le 4e Mur. L'endroit parfait pour sortir de son quotidien, entre cocktails, danseuses burlesques et bands. Bonne découverte! le4emur.com

Entre tailleur, barbier et bar, la Maison Cloakroom séduit. Il faut passer plusieurs portes pour profiter du petit bar qui offre des cocktails personnalisés. Un must! www.maisoncloakroom.com

C'est par une porte tout ce qu'il y a de plus normal qu'on peut accéder à l'établissement, qui se donne des airs hors-la-loi. Avec ses photos de criminels sur les murs, les menus cachés dans des livres et des huîtres à ne plus savoir qu'en faire, le Speakeasy relève le pari: impossible d'y passer une soirée ordinaire. www.lespeakeasymtl.com

N'essayez même pas: vous ne trouverez pas l'adresse de ce bar à cocktails en ligne. Il faut appeler ou envoyer un courriel pour entrer dans le secret des Dieux... Et c'est ce qui donne son charme à The Coldroom, qui ne niche dans le Vieux-Montréal. Dans la plus pure tradition des speakeasy, le bar offre une ambiance tamisée et un lieu propice à la relaxation. www.thecoldroommtl.com

Après avoir bien mangé au restaurant Big In Japan, rendez-vous derrière pour une soirée folle au Big In Japan Bar. C'est par manque d'argent que les propriétaires n'ont pas posé d'affiche, et l'endroit s'est finalement popularisé comme un bar secret. Un mal pour un bien, n'est-ce pas? Beaucoup disent que ce bar est un des plus beaux de Montréal. C'est noté! biginjapanbar.ca

N'essayez pas de trouver une enseigne «Henden Bar» à la porte du restaurant Bird Bar: il n'y en a pas. En haut, on mange du poulet frit en buvant du champagne. Au sous-sol, on découvre un bar intime, où on peut se régaler à coups d'excellents cocktails. C'est tout récent et déjà, on dit oui! lebirdbar.com