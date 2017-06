5 secrets d'un pro de la coiffure pour une mise en pli impeccable

ADVERTISEMENT

C'est immanquable, une mise en pli réalisée au salon de coiffure durera plus longtemps et sera plus belle qu'à la maison, à moins d'avoir un certain talent. David D'Amours, propriétaire du salon Privé dans le Vieux-Montréal a bien voulu nous expliquer pourquoi le temps d'une mise en pli. Il en est allé de quelques conseils précieux pour améliorer la qualité de votre brushing dans le confort de votre chez-soi.

Utilisez les bons produits et les bons outils.

« J'essaie d'éduquer mes clientes à ne pas utiliser trop de produits, mais à utiliser les bons. »

Vous avez besoin de:

- Un bon shampooing et revitalisant adapté aux besoins spécifiques de votre crinière

- Un masque capillaire aux quatre lavages

- Un protecteur thermique

- Une crème de finition pour sceller le brushing

David D'Amours utilise le séchoir Dyson Supersonic depuis sa sortie en août 2016. Une véritable révolution dans le monde des séchoirs. L'appareil a pris plus de quatre ans de recherche et développement. « Ça a changé la vie des coiffeurs au salon. L'appareil est ultra léger et on s'entend parler! Il y a moins de pollution sonore, » raconte David.

Sans parler du temps de séchage qui est raccourci presque de moitié grâce à la puissance du moteur aussi puissant que l'aspirateur sans fil Dyson. Ce séchoir, certes dispendieux avec un prix de vente de 499,99 $, est un véritable gadget technologique performant.

Le gros plus? Le réglage automatique de la température, tel un thermostat, s'assure que la température ne dépasse jamais 100 degrés Fahrenheit même après une longue période. Les cheveux ne sont donc pas abîmés par une chaleur trop excessive. Vous avez le choix de quatre réglages de chaleur soit 100°C pour un séchage rapide, 80°C pour un séchage régulier, 60°C pour un séchage en douceur et 28°C pour refroidir vos cheveux à la fin de la mise en pli et bien fixer le tout.

Préparez-vous un plan de match

Avant de vous lancer dans votre brushing de base, vous devez avoir une idée du genre de coiffure que vous voulez et travailler vos cheveux en ayant cette idée en tête. Décidez d'avance dans quelle direction vous voulez diriger chacune de vos mèches par exemple et si vous voulez leur donner une vague ou pas.

Avant d'utiliser les outils coiffants, votre tête devrait déjà ressembler à quelque chose de beau. N'essayez pas de transformer complètement votre tête avec votre fer plat ou fer à friser. Une bonne partie du travail devrait déjà être accompli après la mise en pli à la brosse.

Prenez votre temps

Le séchoir est la première et la plus importante des étapes d'une mise en pli. «Les gens ont souvent la fâcheuse habitude de passer trop rapidement à l'étape de la finition avec les outils coiffants. » Prenez le temps de travailler votre tête section par section et de bien sécher la racine du cheveu avant de déplacer votre séchoir vers les pointes.

Si vous voulez une mise en pli aussi belle qu'en sortant du salon de coiffure, accordez-vous le même temps que vous le feriez pour votre coiffeur. Pourquoi vouloir faire votre mise en pli en 10 minutes alors que votre coiffeur en prend 30!

Gardez ça simple!

Si vous tentez de vous coiffer à la maison, optez pour la simplicité. Le naturel est à la mode alors profitons-en! « Si vous êtes rendues à plus de 10 bobépines, il vaut mieux recommencer, » explique David à la blague.



PRIVÉ par David D'Amours

360 Rue Notre-Dame O., Suite G-01, Montréal

privepardaviddamours.com