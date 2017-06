Entrée gratuite au Parc Calypso tout l'été pour les enfants de moins d'un mètre

ADVERTISEMENT

Le plus grand parc aquatique thématique au Canada ouvre ses portes aujourd'hui pour la saison 2017!

Le parc aquatique a annoncé la bonne nouvelle au moment de l'ouverture pour souligner le 150e anniversaire du Canada et le 375e de Montréal. Les enfants mesurant moins d’un mètre (et accompagnés d’un adulte) auront accès gratuitement aux installations et ce, pour tout l'été.

Puisque le parc attend près d'un demi-millions de personnes cet été, c'est donc dire que cette promotion spéciale fera beaucoup d'heureux!

Calypso a également planifié de se refaire une beauté pour les festivités d’Ottawa et de Montréal avec l’ajout de nombreux cabanas sur ses terrains et d'une nouvelle attraction qui sera annoncée au cours de la saison.

Bonne baignade!

