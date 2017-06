ADVERTISEMENT

La nouvelle politique de défense du Canada prévoit une hausse de 13,9 milliards $ des budgets militaires au cours des 10 prochaines années, mais l'essentiel de ces sommes ne sera pas dépensé avant les prochaines élections en 2019.

Les responsables soutiennent que ce délai est nécessaire pour s'assurer que l'argent sera disponible au moment opportun, alors que le gouvernement s'apprête à remplacer de vieux équipements et à augmenter le personnel et la capacité militaire du Canada.

Ottawa prévoit acquérir 88 nouveaux avions de chasse, mais aussi des drones armés pour mener des opérations aériennes, dans un monde de plus en plus instable. On veut aussi permettre aux militaires de lutter plus efficacement contre les cyberattaques.

Le gouvernement libéral souhaite par ailleurs accorder plus de ressources pour soutenir le personnel, en particulier les militaires blessés ou malades, ainsi que leurs proches.

