Dernier tour de piste pour «Au secours de Béatrice»

Au secours de Béatrice connaîtra sa dernière saison à TVA en 2017-2018.



C’est ce qu’a révélé le comédien Gabriel Arcand, qui incarne le psychologue de Béatrice (Sophie Lorain) dans la série signée Francine Tougas, dans la salle de presse du gala Québec Cinéma, dimanche. L’attachée de presse de la production a ensuite confirmé l’information au HuffPost Québec.



À l’origine, Au secours de Béatrice, qui a pris l’antenne de TVA à l’automne 2014, devait ne durer que deux ans, mais le succès et l’inspiration étant au rendez-vous, la fiction réalisée par Alexis Durand-Brault et dérivée du roman Les mardis de Béatrice, de Francine Tougas, a été allongée de deux ans supplémentaires.



La fin de l’aventure n’a absolument rien à voir avec les cotes d’écoute, Au secours de Béatrice rejoignant toujours son million de téléspectateurs, ou presque, chaque semaine.



Le dernier épisode sera présenté quelque part au printemps 2018.



Les trois premières années d’Au secours de Béatrice peuvent être vues ou revues sur Illico, et sont également disponibles en coffrets DVD.



L’émission devrait en principe retrouver sa case-horaire du mercredi, à 20h, l’automne prochain, mais ceci reste sujet à changement.



Tous les membres de l’équipe d’Au secours de Béatrice caressent d’autres projets à moyen-terme, dont Sophie Lorain, qui vient de tourner son nouveau film, De l’amour pour Noël. L’actrice était en nomination dans deux catégories au dernier Gala Artis, justement grâce à son boulot dans Au secours de Béatrice.





