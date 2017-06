Anick Dumontet veut vous «enfromager»!

ADVERTISEMENT

À pâte molle ou à pâte ferme, en fondue ou en bâtonnets, en tranches ou troué, jaune ou blanc : peu importe comment il se présente, le fromage est le péché mignon alimentaire de plusieurs. L’animatrice Anick Dumontet, entre autres, craque pour cet aliment polyvalent, à un point tel qu’elle en a fait un livre sur le sujet, disponible en magasins depuis déjà deux semaines.

Mordue de fromage! compte 70 recettes concoctées par Anick Dumontet et l’artisan cuisinier Pierre Vigeant, aussi auteur du bouquin Cuisiner en solo, paru il y a trois ans, et connu pour ses participations aux projets culinaires de Joël Legendre, ses livres (Ma biographie gourmande et Quatre saisons dans mes chaudrons) et ses émissions à Canal Vie (Un été avec Joël et Un hiver avec Joël).

Toutes les créations de Mordue de fromage! mettent de l’avant des fromages du Québec, qu’il s’agisse des fettucinis aux champignons et au fromage, du blue burger au bœuf, de la fondue aux fromages de brebis et de chèvre, de la soupe à la bière et au fromage ou des pétoncles sauce crémeuse au brandy. Six grands chapitres divisent l’ensemble : Bouchées et collations, Entrées, Repas, Accompagnements, Casse-croûte chez Anick et même Desserts. Qui aurait songé à préparer une mousse choco-fromage?

Agrémenté de nombreux trucs et photos, clair et facile à consulter, l’ouvrage Mordue de fromage! est publié aux Éditions La Semaine, tout comme Recettes réconfortantes de maman, qu’Anick Dumontet lançait en février 2016, et qui réinventait quelques classiques de nos assiettes susceptibles de plaire aux petits et grands bedons.

La communicatrice est par ailleurs toujours à la barre de Roue de fortune chez vous, à TVA, depuis 2009.