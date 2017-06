ADVERTISEMENT

Une épouse et mère, défenseure de la diversité corporelle, a inspiré de nombreuses personnes sur Instagram. Elle explique dans une publication, devenue virale, avoir appris à aimer son corps comme il est – avec des courbes, des bourrelets et tout le reste.

L’utilisatrice d’Instagram Jazzy (@a_body_positive_jazzy) a publié la semaine dernière une photo d’elle et de son mari en maillot de bain se tenant la main sur la plage. En sous-titre, Jazzy s’ouvre sur le fait d’être mariée à quelqu’un avec un type de corps différent (son mari est «né en forme» comme elle le dit) et comment elle a lutté pendant des années pour accepter son corps plus large.

«À travers les années, cet homme a aimé chaque courbe, chaque rondeur, et chaque marque sur mon corps», écrit-elle sur Instagram. «Je n’ai jamais compris pourquoi! Comment pourrait-il aimer quelque chose qui n’est pas “parfait” ? Comment un homme “né en forme” pourrait-il aimer quelqu’un comme moi?»

Depuis qu’elle a commencé à accepter son corps comme il est, la confiance de Jazzy a grimpé en flèche.

«Je n’ai pas un ventre plat, mes bourrelets bougent quand je marche et c’est l’enfer si je cours dans les escaliers!», ajoute-t-elle. «Mais maintenant, je comprends que j’ai le corps “parfait”! Tous les bourrelets, toutes les courbes et les marques sur mon corps sont là pour nous rendre tous les deux heureux! J’aime mon corps et je vois enfin pourquoi lui aussi!»

Si certains internautes l’ont accusé de faire la promotion «d’un corps qui n’est pas physiquement en santé», beaucoup d’autres ont partagé leur soutien et des mots d’encouragement à son égard.

«J’ai aussi un mari qui est très en forme, et cela m’a toujours tracassé», a répondu une femme. «Surtout lors des premières rencontres avec ses amis tous aussi en forme que lui… Je sais qu’il m’aime, moi et mes courbes, et je m’accepte tranquillement pour ce que je suis! »

Merci pour ces sages paroles! On ne pourrait pas être plus en accord!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté de l’anglais.

