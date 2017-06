2 mesures de BACARDI 8 Años 2 traits d'Amers Angostura 1 jet d'eau 1 à 2 c. à café de sucre 1 zeste d'orange Dans un verre de style old-fashioned, mélangez le sucre, l'eau et l'Amer Angostura avec une cuillère. Puis ajoutez la moitié du rhum BACARDÍ 8 Años ainsi que 2 ou 3 gros glaçons, mélangez plusieurs fois. Ajoutez le reste du rhum et 2 ou 3 autres glaçons, mélangez à nouveau. Taillez un zeste d'orange et pressez le au-dessus du verre, pour libérer les huiles de l'agrume puis déposez le zeste dans le verre.