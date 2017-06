Il y avait de la grande visite à Montréal mardi soir. Barack Obama était en ville, et les réseaux sociaux n'ont pas manqué de le suivre à la trace après sa conférence très courue au Palais des congrès.

C'est ainsi qu'Obama s'est ensuite dirigé vers le Liverpool House pour discuter avec... Justin Trudeau.

David McMillan, le chef de ce restaurant de la rue Notre-Dame ouest, était évidemment bien fier d'accueillir ces deux clients. Ils ont ainsi dégusté, entre autres, homards et asperges du Québec...

Voici, en vidéos et en photos, un résumé de cette soirée vue par les réseaux sociaux...

Ça ne laisse pas un quartier indifférent

Tête-à-tête en cours entre @JustinTrudeau et @BarackObama dans le quartier St-Henri à Montréal (Vidéo @25stanley ) #rcmtl pic.twitter.com/lpM4pcK8gg

Ça fait de jolis souvenirs pour le chef

C'EST AU LIVERPOOL HOUSE RUE NOTRE-DAME OUEST QU'OBAMA ET TRUDEAU ONT SOUPÉ... "Donc, qu'est-ce que Barack et... https://t.co/cxO0npZVvU

Et ça entraîne des applaudissements à la fin du repas!

Obama-Trudeau dinner in Montreal is over! pic.twitter.com/StnFvS3O7U

— Genevieve Beauchemin (@CTVBeauchemin) 7 juin 2017