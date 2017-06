Les débats à savoir si le téléphone cellulaire est dangereux ou non pour le cerveau sont encore nombreux de nos jours. L'Environemental health trust (une organisation indépendante qui diffuse les effets des téléphones portables sur la santé) affirme que ce sont les ondes électromagnétiques émises par les téléphones qui sont le plus particulièrement au centre des débats. Avec des fréquences qui peuvent frôler les 1 800 mégahertz, on dénote donc que ce nombre se rapproche de celui des dangereux micro-ondes pour cuire les aliments (1 à 300 gigahertz).

Est-ce que simple l'idée de perdre votre téléphone cellulaire vous fait paniquer? Oui? Bienvenue dans le club! En juin dernier, la compagnie Lookout a comptabilisé quelques données à ce sujet. Selon un sondage réalisé auprès de 2 097 personnes, 94% des gens ont avoué se sentir paniqué et tourmenté sans leur téléphone.

Le iPhone est un super appareil multitâches! Un peu comme un ordinateur de poche, on peut y écouter de la musique, lire les journaux, regarder des émissions de télé...tout est possible! Seule chose...le téléphone est beaucoup plus petit que l'ordinateur! Il est même plus petit que notre main! Les téléphones cellulaires deviennent pour plusieurs utilisateurs la source de leur problème de vision. Avec l'écran lumineux, vos yeux se plissent et deviennent irrités. Le téléphone peut fatiguer vos yeux à un point tel que vous aurez de la difficulté à vous concentrer ou que vous aurez la vision double...

Le champion des textos, Austin Wierschke, 17 ans, peut taper jusqu'à 6 caractères à la seconde! Les experts affirment cependant que cette vitesse dans les doigts pourrait mener à des douleurs chroniques dans le futur. Selon le docteur Dean Fishman, la vitesse et la répétition peuvent engendrer douleur et inflammation dans les doigts. Ce dernier a aussi inventé l'expression « text neck », soulignant le stress et la pression qui peuvent être causés lorsque l'on envoie des messages instantanés.