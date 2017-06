13 expositions à voir au Québec cet été

ADVERTISEMENT

Si les expositions dédiées à Expo 67 sont nombreuses, les amateurs de musées pourront également remplir leur été d’événements consacrés au hockey, à la haute couture, aux sculptures végétales, aux caricatures, à l’histoire de Montréal, à la culture des années 60, à la bande dessinée, à l’Amazonie et à de grands fondateurs de la société québécoise.



EXPO 67

Assurément l’une des expositions universelles les plus marquantes de l’histoire, Expo 67 est aujourd’hui célébrée dans plusieurs lieux de la métropole.

Sur la rue McGill College, 24 photographies illustrent l’animation qui régnait lors de l’événement et l’architecture unique des pavillons. Responsable de l’expo en plein air, le Musée McCord organise également un hommage à la mode de 67 : vêtements griffés de designers québécois, uniformes des hôtesses et produits de la mode canadienne, qui a été propulsée à l’avant-scène mondiale durant cette période charnière. Jusqu’au 1er octobre.

De son côté, le Musée d’art contemporain (MAC) met en lumières des œuvres d’artistes québécois et canadiens qui se sont inspirés d’Expo 67 et de ses répercussions sur l’imaginaire montréalo-québéco-canadien. Jusqu’au 9 octobre, on peut y observer des œuvres qui dialoguent entre autres avec les souvenirs des pavillons du Canada, du Québec, de la France et des États-Unis.

HOCKEY

Les férus de notre sport national voudront certainement approfondir ou tester leurs connaissances au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, d’ici au 9 octobre. L’évolution du hockey y est retracée grâce à des images de matchs mémorables, des artefacts et des installations interactives qui donneront accès au banc des joueurs, au vestiaire, à la galerie de presse, à la loge de la direction, à la glace… et à la patinoire du quartier. Notons que l’exposition sera présentée dès novembre prochain au musée Pointe-à-Calière de Montréal.

ANNÉES 60

Les manifestations de Paris, Woodstock et les communes hippies de la côte ouest des États-Unis, la Swinging London et le développement de la Silicon Valley sont quelques-uns des événements relatés dans l’exposition « Revolution », au Musée des Beaux-Arts de Montréal du 17 juin au 9 octobre. L’événement est un arrêt incontournable pour quiconque veut raviver les idéaux d’une époque marquée par de profonds changements sociaux et… musicaux, avec l’arrivée de vedettes comme les Beatles et Jimi Hendrix.

L’ART VÉGÉTAL

La beauté du paysage prend une tout autre définition au Jardin botanique, alors que les gigantesques sculptures tissées de tiges de saules prennent possession de l’Arboretum. Créations de Patrick Dougherty, artiste de « land art » de renommée internationale, ces œuvres en trois dimensions offrent une vision poétique et déroutante de la nature. Du 15 juin au 4 septembre.

CARICATURES ET RELIGION

Le Musée des religions de Trois-Rivières propose « Traits d’esprit : des images pour ne pas se prosterner », une exposition questionnant la possibilité de rire du religieux et du sacré, à une époque où l’épiderme collectif est particulièrement sensible. D’abord imaginée en France, l’exposition a depuis été bonifiée du travail de plusieurs caricaturistes québécois. Jusqu’au 15 octobre.



RELIGIEUSES ET B TISSEUSES

La Maison St-Gabriel a choisi une perspective originale pour souligner les 375 ans de Montréal (jusqu’au 22 décembre) : la place des religieuses dans l’essor de la métropole. Tour à tour enseignantes, infirmières, musiciennes, architectes et missionnaires, ces femmes d’un autre temps ont façonné le système social actuel.

IMMORTALITÉ

L’immortalité est-elle un rêve strictement humain ou partagé par d’autres espèces vivant sur Terre? Le Musée du Fjord de Saguenay tente de répondre à cette question avec l’exposition « Éternité : rêve humain et réalités de la science » (13 juin 2017 au 7 janvier 2018). À l’aide de la science et du génie numérique, les chercheurs explorent la survie au fil du temps et l’avenir de l’homme, qui s’approche de plus en plus de son objectif…

HAUTE COUTURE

Près de six ans après avoir fait courir les foules avec La planète mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles, le MBAM se lance à nouveau dans l’univers du créateur avec Le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier, où sont réunies ses plus belles créations nuptiales, à la fois excentriques et inclusives. Jusqu’au 9 octobre, les curieux comprendront encore mieux pourquoi l’enfant terrible de la mode a révolutionné la robe de mariée.

BD

Les talents du 9e art sont à l’honneur au Musée de la culture populaire à Trois-Rivières, qui expose en détail le processus de création (scénarisation, recherche graphique, mise en page, encrage, etc.) d’une bande dessinée. Parmi les créateurs impliqués dans l’exposition présentée jusqu’au 28 janvier 2018, notons Jimmy Beaulieu, Iris, Tristan Demers, Michel Rabagliati, Zviane et Réal Godbout.

AMAZONIE

Plus grande forêt tropicale du monde, avec une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés, l’Amazonie regorge de mystères qui fascinent les aventuriers, les scientifiques et les archéologues depuis des décennies. Le musée Pointe-à-Callière a eu l’idée d’offrir au public une expérience immersive et multi sensorielle évoquant la célèbre forêt, son écosystème, ses traditions ancestrales, sa mythologie et la présence importante du chamanisme. Jusqu’au 22 octobre.

CHAMPLAIN

Samuel de Champlain continue de susciter beaucoup d’intérêt auprès des passionnés d’histoire, plus de quatre siècles après qu’il ait découvert Québec. Le Musée de la civilisation lui consacre donc une exposition composée d’un documentaire 3D réalisé par Jean-François Pouliot, d’une immense maquette de la Vieille Capitale en 1635 et d’innombrables objets archéologiques. L’exposition est présentée au Centre d’interprétation de Place-Royale jusqu’au 5 septembre.