Au moins mille personnes étaient confinées à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris mardi à la suite de l'agression au marteau d'un policier sur le parvis de l'édifice, selon un porte-parole du monument.

"Tout se passe dans le calme, les gens se parlent, prient, continuent leur visite", a dit à l'AFP André Finot, responsable de la communication de la cathédrale. "Nous attendons des ordres de la préfecture de police" pour libérer les accès, a-t-il ajouté.

Avec quelque 13 millions de visiteurs, pèlerins et fidèles par an, ce chef-d’œuvre de l'art gothique est le 2e site touristique le plus fréquenté de France après Disneyland Paris, et le tout premier monument historique.

En moyenne, plus de 30 000 personnes y entrent chaque jour, et jusqu'à 50 000 personnes en période de grande affluence.

Un policier a été agressé mardi après-midi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame par un homme muni d'un marteau, qui a été blessé par un tir de riposte, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête.

