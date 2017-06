Styles de soirée: Soirée Rolls Royce pour le lancement du Grand Prix (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Les festivités de la Formule 1 sont officiellement lancées! Durant les quatre prochains jours, des soirées chics et glam auront lieu partout en ville et rassembleront beaucoup de beau monde à commencer par la soirée Rolls Royce qui a eu lieu ce mardi soir à Montréal.

Cocktails, canapés et le DJ Toddy Flores étaient de la partie pour assurer une soirée réussie. Notre photographe, Jean-Francois Galipeau, était sur place pour capturer la fièvre du Grand Prix qui commence et bien sûr, les plus beaux looks de la fête!

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous