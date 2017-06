Des photos vraies et honnêtes de la maternité les deux premières années

ADVERTISEMENT

La photographe Anna Ogier-Bloomer a naturellement décidé de capturer en images l'expérience de la maternité lorsqu'elle a donné naissance pour la première fois en 2013.

Sa série de photos "Letdown" montre les deux premières années de la maternité - de l'épuisement jusqu'à la joie en passant par la douleur et l'amour infini.

"Les deux premières années de la maternité ont été un choc total pour mon système - l'amour insondable pour une autre personne et des défis totalement inattendus", a déclaré la photographe au HuffPost.

"Une bonne amie à moi et consultante en lactation m'a dit que, en matière de bébés, la seule constante est le changement. Elle avait tout à fait raison. Chaque fois que nous pensions que nous nous sommes finalement adaptés à un défi, notre fille s'est transformée en une nouvelle personne du jour au lendemain, avec de nouveaux besoins, de nouveaux intérêts et de nouveaux comportements.

Au cours de ces deux années, la fille du photographe, Violet, ne dormait pas plus de quelques heures à la fois et devait constamment être dans les pris de ses parents. Ogier-Bloomer a déclaré qu'elle et son mari étaient en "mode de survie". Se concentrer sur la photographe s'est avéré impossible, surtout après qu'elle soit retournée à son travail à temps plein en tant que professeur d'art lorsque le bébé avait seulement 3 mois et demi.

Une grande partie du projet était centrée autour de l'allaitement maternel. «L'allaitement maternel est l'une des plus grandes joies de ma vie, mais c'était aussi très difficile à certains moments , a t-elle déclaré. «Je voulais étudier la complexité de faire le travail le plus difficile mais le plus significatif de toute ma vie. »

Avec l'aide de son mari, de sa soeur et du retardateur de la caméra, elle a transformé son expérience de la maternité et ses sentiments en véritables oeuvres d'art.