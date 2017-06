Grand Prix : environ 15 pour cent de hausse de spectateurs, selon Dumontier

L'hôtel W présente des soirées spéciales pour le Grand Prix du jeudi au dimanche dont l'entrée est gratuite. DJ SPLYCE arrivé directement de Los Angeles fera lever le party dès minuit le samedi 10 juin dès minuit. Le même soir, dès 21h, ne manquez pas nos DJs préférés,Toddy et Jojo Flores au Plateau Lounge. www.wmontrealhotel.com

Le party de clôture du Grand Prix est un must! The Code 20 organise des partys glamour partout dans le monde alors ça promet. DJ Erok, Thomas H et Vassy seront à la table tournante. Plusieurs pilotes et vedettes internationales sont attendus et bien sûr, une clientèle jet set! Visitez la page Facebook du Soubois pour plus d'informations.

Chaque soir au Somwhr vous propose les meilleurs DJs en ville, des prix spéciaux sur les bouteilles, des concours et probablement quelques célébrités présentes à surveiller. En partenariat avec Dom Perignon et Lamborghini Mtl. Prometteur, non? www.facebook.com/SOMWHR

Faire le party en plein jour? Pourquoi pas! Le Bagatelle Brunch n'a rien à voir avec vos brunchs habituels. Le concept est inspiré des beach club de Ste-Barthélemy et St-Tropez où la fête commence en plein après-midi. Un festin gargantuesque et une ambiance survoltée vous attendent. 75 $ par personne et 25 $ le prix d'entrée. Consultez la page Facebook de L'Auberge Saint-Gabriel pour plus d'infos.

Une soirée en collaboration avec Johnny Walker Blue Label pour les fans de whisky. Le Richmond promet une soirée flamboyante qui rappelle les bars New Yorkais des années 60. Un artiste graveur affilié à la maison Johnny Walker Blue Label sera sur place pour personnaliser vos bouteilles en l'honneur du 50e anniversaire de la Formule 1 du Grand Prix du Canada.

Du vendredi au dimanche soir, le nouveau restaurant Licence IV dans le quartier Saint-Henri vous prépare des soirées festives avec la présentation des essais libres et de la course sur grand écran. Plateaux de fruits de mer, assortiments du terroir et Champagne vous attendent. 125$ pour deux Tous les détails sur la page Facebook du Licence IV