Soins à domicile: le privé appelé en renfort (Le Devoir)

Des centaines d’auxiliaires de santé et de services sociaux, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de travailleurs sociaux en provenance du privé sont recherchés pour donner des services à domicile à Montréal et à Laval. Un contrat qui pourrait s’élever à des dizaines de millions de dollars est en cours d’appel d’offres.



Les établissements de santé fusionnés des deux régions ont lancé cet appel, par l’entremise de Sigma Santé, pour plus de 1,5 million d’heures de services par an. C’est l’équivalent de 839 employés à temps plein travaillant 35 heures par semaine.

