Le marché immobilier de Montréal est le plus en vogue au Canada

Le Silo est un des bâtiments abandonnés les plus emblématiques de Montréal. L’organisme Héritage Montréal s’occupe du dossier de la revitalisation de cet ancien silo à grains depuis 1996, alors que la Ville voulait le démolir.

Prisée par les amateurs d’exploration urbaine et de l’histoire de la Ville de Montréal, la tour d’aiguillage Wellington se dresse sur les rives du Canal Lachine, dans le quartier Griffintown.

Cinq jeunes membres de l’Association des firmes de génie-conseil ont décidé de s’attaquer à l'autoroute métropolitaine à coups de pinceaux et de pochoirs.

Un collectif d’artistes et de résidents du Mile-End se mobilise depuis des années pour sauver et redonner vie au bâtiment du 77 avenue Bernard Est, un entrepôt industriel du 20e siècle condamné à être détruit par la Ville de Montréal.

Situé dans l’un des endroits les plus défavorisés de Rosemont La Petite-Patrie, le jardin communautaire Basile-Patenaude existe depuis 30 ans. Depuis toutes ces années, il a tristement été entouré d’un terrain vague à l’abandon. En l’espace de quelques semaines, des citoyens du quartier ont décidé de donner un nouveau visage à cet espace oublié.

Ce n’était à la base qu’un lopin de terre public longeant la bibliothèque et la piscine de Rosemont. En moins de trois ans, le Jardin pour tous y a pris racine. Ce terrain inoccupé se transforme peu à peu en forêt nourricière tenue par tous, et pour tous.

Les cheminées de l’incinérateur des Carrières obstruent le champ de vision des habitants du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie depuis son abandon en 1993. Contaminé et laissé à l’oubli, le bâtiment est destiné à la démolition. Heureusement, les lieux contaminés qui ne trouvent pas preneurs, c’est exactement ce que les fondateurs de Cathédrale Verte recherchent.

À quelques pas du mont Royal, le site de l’hôpital Hôtel-Dieu a toujours été renfermé sur lui-même. Des dizaines d’organismes citoyens se sont regroupés depuis quelques années, espérant influencer le gouvernement pour que la nouvelle vocation de ces bâtiments patrimoniaux soit axée sur les services à la communauté, le verdissement, et l’accès du site au public.

Construit en 1927 et abandonné en 1992, le Théâtre Empress est un bâtiment phare du quartier Notre-Dame-de-Grâce, connu jadis pour ses «soirées folles», ses spectacles de cabaret et les diverses projections de films muets. L’équipe du Théâtre Empress a pour mission d’y créer un lieu de rassemblement et de diffusion de l’art sous toutes ses formes.