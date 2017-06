Vous avez tout l'été pour vous entraîner mais il vaut mieux commencer les échauffements dès maintenant si vous voulez être à la hauteur de l'homme dans la vidéo ci-dessous.

Si l'on ignore son identité, l'inconnu est déjà bien connu sur Twitter grâce à ses exploits dans un parc aquatique jamaïcain, immortalisés par Morgan Evick, une vacancière qui tente désormais de le retrouver.

On y découvre l'homme sortir d'un toboggan, glisser sur quelques mètres sur l'eau jusqu'à arriver au bord du bassin et sortir, uniquement à l'aide de ses pieds. Comme si de rien était, il remet tranquillement son tee-shirt une fois sorti de l'eau. Normal.

jesus is real and he is black pic.twitter.com/YesqO5nzgt

— ️️️ (@Iordthisdick) 5 juin 2017