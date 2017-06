ADVERTISEMENT

La Ville de Montréal s'engage à démolir l'hippodrome d'ici deux ans, dans le quartier Côte-des-Neiges, après avoir enfin finalisé l'entente de cession du site avec le gouvernement du Québec et la Société nationale du cheval de course.

Le maire Denis Coderre et le ministre des Finances, Carlos Leitao, ont officialisé ce transfert de propriété, mardi, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Montréal.

La Ville annonce aussi une mise à jour des études concernant le raccordement des deux tronçons du boulevard Cavendish.

Tout cela permettra de relancer un projet de nouveau quartier, qui doit compter au moins 5000 unités de logement, évoqué pour la première fois en 2012. On y promet 30 % de logements sociaux et communautaires.

Le plan dessiné par la firme Rayside Labossière, à la demande de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, prévoyait un quartier misant sur le concept de rue partagée, où la place de la voiture serait limitée. Le secteur est déjà desservi par la station de métro Namur, sur la ligne orange.

En plus des maisons et logements, on y retrouverait des commerces de proximité, plusieurs services et des parcs.

Québec et la Ville de Montréal partageront les recettes de la vente du terrain et seront partenaires dans ce projet immobilier. Le bâtiment existant sera démoli.

Ouvert en 1907, l’hippodrome Blue Bonnets a fermé ses portes en 2009.

Le site a notamment servi en 2011, lorsqu’un amphithéâtre temporaire de 80 000 places y a été aménagé pour accueillir un spectacle du groupe irlandais U2.

