Pinterest et organisation de mariage vont de pair, même si vous n’avez pas de bague à l’annuaire.

Les tableaux prémariage sur Pinterest ne sont pas nouveaux. En 2014, près de 70% des utilisateurs du réseau social ont admis avoir un tableau sur le thème du mariage avant même de se fiancer.

Le rapport Pinterest consacré aux mariages de 2017 prédit que le rose sera la couleur qui dominera cette année dans les différentes réceptions, et ça tient aussi pour les bagues de mariage aussi, étant donné que la bague la plus populaire de l’année sur Pinterest est un solitaire en diamant de 1,22 carat assorti d’une bague en or rose de deux millimètres.

La bague, qui a été faite sur mesure pour sa propriétaire Sylvia Billione, a été « pinné » plus de 103 900 fois sur le réseau social.

Mme Billione n’a pas révélé le prix de la bague, mais Tiffany & Co en vend une similaire avec un diamant de 1 carat sur une bague or rose 18 carats au prix de 16 300$.

La propriétaire a jumelé son solitaire avec une autre bague de mariage d’inspiration Art déco qui a aussi été conçue sur mesure en s’inspirant d’un autre bijou vu sur Pinterrest, rapporte The Daily Mail.

Voyez aussi quelques-uns de nos modèles favoris en or rose sur Pinterest :

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

