Contrairement à ce que pensent les Warriors de Golden State - qui se sont plaints du fait qu'il n'y avait rien à faire dans l'Utah, au moment d'affronter l'équipe locale des Jazz dans les playoffs de la NBA -, ce ne sont pas les attractions qui manquent au pays des mormons. Voici 5 bonnes raisons de visiter l'état des «Mighty Five»...

1-Découvrir Capitol Reef



Des cinq grands parcs nationaux de l'Utah - les fameux «Mighty Five» - Capitol Reef est le moins connu. S'il n'offre pas des décors aussi spectaculaires que Zion ou Bryce Canyon, il est le plus sauvage de la région.

Situé au sud de l'État, Capitol Reef doit son nom à ses falaises rocheuses qui évoquent un récif de corail, et à ses dômes massifs coiffés de grès blanc, qui ne sont pas sans rappeler la fameuse coupole du Capitole de Washington. Éloigné des grands axes et grandes villes, c'est l'endroit idéal pour fuir la foule qui envahit chaque été les parcs nationaux de l'Utah (600 000 personnes, en moyenne, visitent tous les ans Capitol Reef, là où le parc de Zion a enregistré un pic de 4 millions de visiteurs en 2016). Si vous voulez éviter de faire un line-up pour prendre un selfie devant un canyon, mieux vaut privilégier Capitol Reef et ses nombreux trésors cachés.

Le Hickman Bridge, un pont naturel en grès de 40 mètres de long, sculpté par l'eau, vaut notamment le détour, après une randonnée sur un sentier (de difficulté moyenne) qui offre également un fabuleux point de vue sur le Capitol Dome, énorme monolithe de couleur ocre, qui surplombe la Fremont River. Une ballade qui a été chaudement recommandée au HuffPost Québec par la jeune aventurière Américaine Rachel Pohl. «C'est un endroit spectaculaire qui sort des sentiers battus», nous a confié l'héroïne du documentaire America Wild: National Parks Adventure. «On peut s'y promener en toute tranquillité, sans être les uns sur les autres, ce qui est vraiment agréable.»

2-Rouler sur des routes de rêve



Avec pas moins de 27 «Scenic Byways», l'Utah offre quelques-unes des plus belles bandes goudronnées des États-Unis, officiellement reconnues pour la richesse et la beauté de leurs paysages naturels. La plus célèbre (et la plus touristique) de ces routes est la «Scenic Byway 12» qui relie Panguitch à Torrey et qui fait partie des «All American Roads», la crème de la crème en matière de routes de légende. Sur près de 200 kilomètres, les points de vue à couper le souffle et les paysages grandioses d'une grande diversité se succèdent à travers la Dixie National Forest et les parcs de Bryce Canyon et Capitol Reef.

Autre incontournable, la «Trail of the Ancients» (qui passe également par le Colorado et fait plus de 770 kilomètres de long) s'est vue attribuer la distinction de «Scenic Byway» pour la qualité de ses sites archéologiques. L'emprunter, c'est voyager dans le temps et l'histoire sur les traces des populations Amérindiennes du sud-ouest des États-Unis, au gré des vestiges d'habitations et des pictogrammes Anasazis gravés à même la roche. C'est aussi découvrir le Natural Bridges National Monument, un parc méconnu du grand public qui abrite quelques-uns des plus grand ponts naturels du monde à l'image du majestueux Sipapu Bridge qui, selon la mythologie des Indiens Hopi, servait de passage aux âmes pour rejoindre le monde des esprits.

La «route des anciens» est également connue pour avoir été le théâtre de l'une des scènes les plus célèbres du film Forrest Gump, quand le personnage incarné par Tom Hanks met fin à sa folle course à pied au cœur de Monument Valley. De nombreux touristes viennent ainsi régulièrement se photographier pile à cet endroit, signalé par un panneau en bord de route.

3-Souper chez le «Roi de l'uranium»



Avant même d'être un paradis pour les base jumpers et autres amateurs de sports extrêmes en plein air, la ville de Moab, au sud-est de l'Utah, s'est d'abord fait connaître par ses mines d'uranium. Le Sunset Grill est là pour le rappeler. Le plus ancien restaurant encore en activité de Moab abritait autrefois la maison de Charlie Steen, surnommé le «Roi de l'uranium». Ce géologue a fait fortune en découvrant, en 1952, un important gisement d'uranium en plein désert, après trois longues années de prospections.

À l'origine d'une véritable ruée vers l'uranium, Steen a transformé le visage de Moab qui vivait jusque-là principalement de l'agriculture. Devenu multimillionnaire, ce cher Charlie a fait bâtir pour ses employés tout un quartier qui porte encore le nom de «Steenville». Il s'est aussi payé un terrain au sommet de l'une des montagnes qui surplombent la ville de Moab, pour se faire construire la propriété de ses rêves.

Aujourd'hui, cette maison - dans laquelle l'acteur Henry Fonda venait jouer au poker avec Charlie Steen quand il tournait un western dans la région - fait office de restaurant. Le Sunset Grill est autant réputé pour sa carte que pour sa «vue à un million de dollars». Déguster un filet mignon en terrasse, tout en savourant le fantastique coucher de soleil sur la vallée de Moab, est un spectacle qui vaut bien tout l'uranium du monde.

4-Boire une bière à Salt Lake City

Autant l'avouer, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on est dans la capitale de l'Utah. De fait, Salt Lake City n'est pas vraiment réputée pour être une «ville à bières». La faute sans doute aux mormons - qui composent une bonne partie de la population locale et qui ne boivent pas d'alcool - et à une réglementation très stricte sur la distribution et la consommation de boissons alcoolisées.

Mais depuis quelques années, les choses ont commencé à bouger. En 2009, le parlement de l'Utah a abolit la cotisation annuelle qu'il était nécessaire de payer pour se faire servir de l'alcool dans les bars. En 2014, l'interprète de Phil Dunphy dans la série Modern Family, Ty Burrell, a ouvert un Beer Bar en ville, juste à côté du bar à cocktails dont il était déjà co-propriétaire. La région de Salt Lake City a surtout vu émerger plusieurs brasseries artisanales de qualité. La plus importante et ancienne d'entre elles, Wasatch Brewery, a rencontré un beau succès avec sa bière «Polygamy», à consommer de préférence à plusieurs.

À Salt Lake City, comme ailleurs, mieux vaut ne pas s'en tenir aux vieilles idées reçues. Non, tous les mormons ne sont pas polygames (cette pratique, illégale dans l'Utah, a été abandonnée il y a un siècle par les principaux courants de l'Église mormone), et oui, il est possible de boire une bonne broue dans la ville fondée par ces mêmes mormons. En 2016, le site thrillist.com a même placé Salt Lake City dans sa liste de «beer cities» à surveiller de près, en citant notamment l'exemple de la brasserie artisanale Epic Brewing dont la Big Bad Baptista, inspirée des saveurs mexicaines du Café de olla, s'est classée dans le Top 100 des meilleurs bières au monde en 2016.

5-Dormir dans les décors de Westworld



Perdu au fin fond d'un canyon, dans les environs de Moab, le Red Cliffs Ranch a accueilli un certain John Ford qui a tourné là l'un des plus grands classiques de l'histoire du Western, Rio Grande, avec John Wayne et Maureen O'Hara. À l'époque, en 1948, l'endroit n'hébergeait qu'un petit ranch de fermiers. Depuis des dizaines d'autres films, et des centaines de spots publicitaires, ont été tournés avec pour toile de fond les fameux Red Rocks qui bordent le fleuve Colorado. Et l'ancienne exploitation familiale s'est transformée en établissement hôtelier.

Le Red Cliffs Lodge propose des suites avec patio privé et une vue imprenable sur le fleuve Colorado (à partir de 239$ la nuit), mais aussi un petit musée du cinéma qui vaut le coup d'œil pour avoir un bon aperçu des nombreuses super-productions hollywoodiennes qui ont été réalisées dans le coin (de Indiana Jones et la dernière croisade à Mission impossible 2 en passant par l'épisode 1 de Star Wars, La menace fantôme et le classique de Ridley Scott Thelma et Louise).

Plus récemment, l'établissement a servi de camp de base à Evan Rachel Wood, Ed Harris, Anthony Hopkins et toute l'équipe de Westworld venue tourner la première saison de la série à succès de HBO dans la région. En 2013, Johnny Depp a également séjourné au Red Cliffs Lodge - mais avec un peu moins de réussite - pour le tournage de The Lone Ranger. «Si le film a fait un flop, ce n'est certainement pas à cause du paysage», conclu le propriétaire des lieux, Collin Fryer, avec un sourire en coin et son chapeau de cowboy Stetson bien vissé sur le crâne.

Les frais de ce voyage ont été payés par Brand USA fournit plusieurs itinéraires et informations pratiques, pour planifier votre prochaine virée dans l'Utah.