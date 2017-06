Trump veut un examen «en urgence» d'un décret anti-immigration «beaucoup plus strict»

Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Cour suprême des Etats-Unis a examiner "en urgence" son décret anti-immigration à l'encontre de certains pays musulmans, dont il demande une version "beaucoup plus stricte".

"Le ministère de la Justice doit demander un examen d'urgence de l'interdiction de voyager édulcorée devant la Cour suprême et demander une version beaucoup plus stricte", a-t-il déclaré sur Twitter.

L'administration Trump a saisi jeudi la Cour suprême pour faire rétablir ce décret interdisant temporairement l'arrivée sur le sol américain aux ressortissants de six pays (Iran, Libye, Somalie, Syrie, Soudan et Yémen) et à tous les réfugiés.

La justice fédérale avait déjà rejeté une première mouture de ce décret et une seconde version, rédigée de manière plus détaillée juridiquement, a également été suspendue.

Rompant avec la prudence sémantique adoptée par son administration pour défendre le texte, le dirigeant a déclaré: "les gens, les avocats et les tribunaux peuvent l'appeler comme ils le veulent, mais je l'appelle comme nous devons le faire, c'est-à-dire une INTERDICTION DE VOYAGE!"

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juin 2017