Trump s'en prend de nouveau au maire de Londres sur Twitter

Le président américain Donald Trump a renouvelé lundi ses attaques sur Twitter contre le maire de Londres Sadiq Khan, en réponse à une déclaration de la mairie de Londres l'accusant de sortir de leur contexte des propos tenus par M. Khan.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017