TVA accueille Saskia Thuot

TVA accueille une nouvelle joueuse dans son équipe : Saskia Thuot. Celle qui vient de compléter 16 ans de Décore ta vie, à Canal Vie, change de clan pour aller animer Bien, un magazine santé et bien-être produit par Tandem Télévision (Ma liste à moi, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?). L’émission sera en ondes dès l’automne.

Dans ce rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes, qui aura comme objectif «d’aider les téléspectateurs à être bien dans leur corps, dans leur tête, avec eux-mêmes et avec les autres», Saskia Thuot discutera avec des spécialistes, des médecins, des auteurs, des psychologues et des artistes d’une foule de sujets, qui nous touchent toutes et tous : santé, nutrition, psychologie, mise en forme, sexualité, famille, développement personnel, etc.

Québecor et le Groupe TVA semblent vouloir bâtir une collaboration durable avec Saskia Thuot. La semaine dernière, l’animatrice annonçait sur sa page Facebook qu’elle se joignait à l’équipe de collaborateurs du magazine 7 Jours, où elle mènera des entrevues et signera bientôt un billet Bien, en lien avec le contenu de sa tribune télévisée.

«C’est un réel plaisir d’accueillir Saskia Thuot, une animatrice rassembleuse, enthousiaste, près des gens, bref, une personnalité qui s’inscrit tout à fait dans l’ADN de TVA. De plus, ce nouveau magazine entièrement dédié au mieux-être viendra enrichir notre offre de programmation», a souligné Ginette Viens, vice-présidente création, marques et contenus, séries, variétés, documentaires et style de vie de Groupe TVA.

«Santé, bien-être, mieux-être, estime de soi, voilà des mots qui me collent à la peau et qui touchent notre quotidien, a renchéri Saskia Thuot. Se sentir bien est au cœur de nos vies. Quel bonheur ce sera pour moi de pouvoir en jaser avec vous chaque semaine cet automne lorsque je serai à la barre de ma nouvelle émission à TVA!»

Dans les dernières années, en plus de «décorer des vies» et d’être devenue l’une des figures emblématiques de Canal Vie - où elle a été à la tête de plusieurs concepts, en solo ou avec son ex-conjoint, Pierre-Alexandre Fortin - Saskia Thuot a tenu les rênes de Rythmez vos matins, le matin, à Rythme FM, avec Jean-François Baril, d’août 2015 à décembre 2016. Elle a aussi publié deux livres, Le carnet de Saskia et Objectif poids santé après 40 ans.

On verra par ailleurs Saskia Thuot aux Dieux de la danse cet automne, à Radio-Canada, où elle se trémoussera en duo avec Georges Laraque.