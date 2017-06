ADVERTISEMENT

Croyez-vous être capable de cuisiner un meilleur plat qu'un chef reconnu?

C'est le défi qui attend les cuisiniers amateurs qui participeront à la nouvelle compétition culinaire de Canal Vie, Meilleur que le chef!, diffusée à l'automne.

Ces passionnés de cuisine affronteront les célèbres chefs Martin Juneau et Danny St Pierre qui tenteront constamment de sauver leur honneur, et celle de leur profession.

Chaque semaine, l'un des deux chefs se mesurera à un groupe de quatre participants. Après chaque défi culinaire, le plat du chef et ceux des participants seront goûtés et comparés par des juges. Un candidat sera alors éliminé, jusqu’à l’affrontement ultime entre le finaliste et le chef.

Le cuisinier amateur qui réussira à détrôner l'un des chefs remportera la somme d'argent accumulée tout au long de la compétition.

Meilleur que le chef! comptera 13 épisodes de 60 minutes. On pourra aussi voir à l'automne Danny St Pierre comme collaborateur à l'émission quotidienne La belle gang à l'antenne de Canal Vie.

Les courageux peuvent s'inscrire ici!