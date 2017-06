La maison de Marilyn Monroe a été vendue pour 7,25 millions (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

La maison où Marilyn Monroe a passé toute sa vie est vendue! C'est également dans cette maison que la star a été retrouvée morte en 1962.

La propriété de style hacienda espagnole datant de 1929 est située à Brentwood Park, à Los Angeles et fait plus de 2600 pieds carrés. Elle compte 4 chambres et trois salles de bain ainsi qu'un immense jardin et une piscine creusée.

La vente de la propriété a été conclue en 10 jours seulement pour la somme de 7,25 millions US grâce à de nombreuses offres au-dessus du prix demandé de 6,9 millions US.

Voici quelques photos de la maison ci-dessous: