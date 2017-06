ADVERTISEMENT

La marque de vêtements sportifs lululemon profite de l’attrait marqué des Montréalais pour la course à pied pour y ouvrir sa première boutique au monde entièrement dédié aux coureurs.

Le magasin au design épuré de 2000 pieds carrés se veut un « espace communautaire » qui propose d’accompagner les sportifs avant, pendant et après leur séance de jogging. Le Local Mile-End détaille une vaste gamme de produits pour tous les types de coureurs, allant des bas aux casquettes en passant par les gourdes et chaussures.

Lululemon annonce par le fait même qu’elle compte collaborer avec des entreprises locales pour créer des collections disponibles en édition limitée. On retrouve pour l’instant en boutique les casquettes spécialement conçues pour la course Ciele et des espadrilles signées Math Sport. On y propose de prendre l’empreinte 3D de vos pieds et de concevoir des chaussures personnalisées qui les enveloppent parfaitement. Le tout en environ deux semaines.

268 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Le talent d’artisans locaux est à l’honneur jusque dans la déco. Une installation artistique sur 360 degrés imaginée par l’artiste de rue montréalais Marc Sirus orne les murs, tandis que l’ébénisterie canadienne Union Wood a conçu une superbe table en bois recyclé de 12 pieds.

Tout le monde est invité à venir y échanger sur la course à pied, voir des films dédiés au sport sur projecteur, et même à jouer une petite partie d’échecs.

La boutique située au 268 rue Saint-Viateur est ouverte tous les jours de 11h à 19h.

