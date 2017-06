ADVERTISEMENT

Une fusillade a fait plusieurs morts à Orlando en Floride, lundi matin, a confirmé la police d'Orange County sur son compte Twitter.

Les policiers sont sur place sur la route Forsyth Nord. La police a indiqué qu'elle avait sécurisé les lieux et le shérif fournira un bilan précis dès qu'il le pourra.

Des médias américains avancent qu'il y aurait cinq personnes qui ont perdu la vie.

La police est en train d'enquêter sur "de multiples tirs mortels" perpétrés au cours d'un "'incident tragique", dans une zone industrielle au nord-ouest de la ville.

Cette fusillade intervient une semaine avant "l'anniversaire" du massacre d'Orlando. En juin 2016, la ville avait été la cible d'une attaque dans une boîte de nuit homosexuelle qui avait fait 49 morts et des dizaines de blessés. Citoyen américain d'origine afghane, l'auteur du massacre avait prêté allégeance à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) pendant la fusillade.

Plus de détails à venir.

Avec des information du HuffPost France.

Différentes images et informations circulent sur les réseaux sociaux:

