Quels films de chez nous ont préféré les artistes dans la dernière année? Nous en avons sondé quelques-uns à ce sujet sur le tapis rouge précédant le Gala Québec Cinéma, dimanche. Voici leurs réponses.

Céline Bonnier

«J’ai beaucoup aimé le film de Kim Nguyen, Two Lovers And a Bear. J’ai trouvé ça dur, mais quand même très beau. Et naturellement, le film de Xavier (Dolan), Juste la fin du monde, c’est très touchant, très fort.»

Caroline Dhavernas

«J’ai beaucoup aimé Two Lovers And a Bear, et aussi Montréal la blanche.»

Sophie Nélisse

«Les trois p’tits cochons 2, j’ai trouvé ça très drôle!»

Alexis Martin

«Dans la dernière année, j’ai beaucoup joué au théâtre et je ne suis pas beaucoup allé au cinéma. J’ai vu des films, mais avec du retard! Moi, ce que je suis beaucoup, c’est toute la production de l’ONF (Office national du film). C’est un coup de cœur qui ne se dément pas. Je suis très attentif à tout ce qui sort de l’ONF. Ils ont un studio d’animation français, des documentaires français, c’est extraordinaire!»

Évelyne Brochu

«Avant les rues, de Chloé Leriche, accoté avec Juste la fin du monde, de Xavier Dolan.»

Emmanuel Bilodeau

«Étonnamment, c’est Two Lovers And a Bear. J’ai adoré ça. J’ai beaucoup aimé l’histoire et, à la fin du générique, j’ai découvert qu’elle avait été inspirée de Louis Grenier, qui est un gars des manteaux d’hiver Kanuk. C’est lui qui a parti cette entreprise. Ça m’a touché, parce que c’est une histoire très originale et singulière, et Louis Grenier est lui aussi très original. C’est un bon film, bien joué.»

Gala Québec Cinéma 2017: les gagnants

Meilleur film » Avant les rues » Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau » Juste la fin du monde » Les mauvaises herbes » Two Lovers and a Bear

Meilleure réalisation » Louis Bélanger - Les mauvaises herbes » Bachir Bensaddek - Montréal la blanche » Xavier Dolan - Juste la fin du monde » Chloé Leriche - Avant les rues » Kim Nguyen - Two Lovers and a Bear

Meilleur scénario » Louis Bélanger, Alexis Martin - Les mauvaises herbes » Bachir Bensaddek - Montréal la blanche » Xavier Dolan - Juste la fin du monde » Chloé Leriche - Avant les rues » Kim Nguyen - Two Lovers and a Bear

Meilleure interprétation – Premier rôle féminin » Karina Aktouf - Montréal la blanche » Nathalie Baye - Juste la fin du monde » Emmanuelle Lussier-Martinez - Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau » Mylène Mackay - Nelly » Tatiana Maslany - Two Lovers and a Bear

Meilleure interprétation – Premier rôle masculin » Gabriel Arcand - Le fils de Jean » Dane DeHaan - Two Lovers and a Bear » Antoine Olivier Pilon - 1:54 » Émile Schneider - Là où Atilla passe » Gaspard Ulliel - Juste la fin du monde

Meilleure interprétation – Second rôle féminin » Céline Bonnier - Embrasse-moi comme tu m'aimes » Marion Cotillard - Juste la fin du monde » Emmanuelle Lussier-Martinez - Les mauvaises herbes » Léa Seydoux - Juste la fin du monde » Cynthia Wu-Maheux - L'origine des espèces

Meilleure interprétation – Second rôle masculin » Guillaume Cyr - La nouvelle vie de Paul Sneijder » Martin Dubreuil - Maudite poutine » Tony Nardi - Embrasse-moi comme tu m'aimes » Luc Picard - Les mauvaises herbes » Simon Pigeon - Prank

Révélation de l’année » Rykko Bellemare - Avant les rues » Étienne Galloy - Prank » Whitney Lafleur - Écartée » Sasha Migliarese - Mon ami Dino » Kakki Peter - Two Lovers and a Bear

Meilleur film documentaire » Callshop Istanbul » Chez les géants » Gulîstan, terre de roses » Manoir » Parfaites

Meilleur court-métrage fiction » Mutants » Oh What a Wonderful Feeling » La peau sauvage » Tout simplement » La Voce

Meilleur court-métrage animation » Casino » J'aime les filles » Mamie » Oscar » Vaysha l'aveugle

Prix du public » 1:54 » Les 3 p'tits cochons 2 » Juste la fin du monde » Les mauvaises herbes » Votez Bougon