Les divorces douloureux ont des conséquences sur la santé des enfants

1. Elles ont l’impression que leur mari ne fait aucun effort et qu’elles sont quasiment seules à entretenir la relation Pour qu’un mariage fonctionne, les deux époux doivent participer. Cela demande de l’attention, des efforts, de la volonté et une bonne communication. Beaucoup de femmes font le bilan de tout ce qu’elles font pour leur famille et se demandent où est passé leur époux, analyse Kristin Davin, une psychologue et médiatrice new-yorkaise. «Ces femmes ont l’impression de porter le poids du couple sur leurs épaules. Elles font le plus gros du travail affectif et doivent toujours trouver de nouvelles choses à faire pour entretenir la relation. La frustration s’installe quand l’attention qu’elles reçoivent en retour n’est pas équivalente (ou presque équivalente). Après un temps, elles se disent : 'A quoi bon?'»

2. Le même sujet de dispute revient sans arrêt Beaucoup des couples qui prennent part à une thérapie conjugale se disputent sur le même sujet depuis des années. Lorsque leurs besoins respectifs n’arrivent pas à être comblés, la rancœur s’installe, ce qui est fatal à une relation, explique Olga Bloch, thérapeute du couple et de la famille installée à Rockville, dans le Maryland. «Lorsqu’une femme sent qu’elle ne peut pas provoquer de changement, on commence à entendre des choses comme 'Tu ne m’écoutes jamais' ou 'Tes excuses ne valent rien'», analyse Mme Bloch. «C’est particulièrement difficile si le problème est lié à une addiction. La femme finit par délaisser la relation et à chercher un moyen d’en sortir car elle n’a plus d’autre choix.»

3. Leur vie sexuelle ne les satisfait pas Chez la plupart des couples, le sexe est un bon baromètre de la santé du mariage. Lorsque la femme se plaint de sa vie sexuelle, c’est souvent qu’il y a d’autres problèmes en dehors de la chambre à coucher, explique Mme Davin. «Les femmes qui sont dans des mariages frustrants, sexuellement parlant, se sentent épuisées et en demande affective», poursuit-elle. «Parfois, le problème est plutôt de savoir si le couple peut se témoigner de l’affection sans que cela mène toujours au sexe. L’intimité sexuelle peut aisément devenir un problème qui dresse les partenaires l’un contre l’autre au sein du mariage.»

4. Les échanges et la proximité émotionnelle avec leur mari ne sont plus les mêmes Beaucoup de femmes mariées depuis longtemps entament une procédure de divorce car elles ne se sentent plus liées à leur mari sur le plan affectif, analyse Mme Wilke. «À vrai dire, c’est la raison principale pour laquelle les femmes divorcent», dit-elle. «La vulnérabilité engendrée par ce problème peut conduire à une liaison extraconjugale chez l’épouse malheureuse qui cherche ce lien perdu ailleurs.»

5. Elles ont mûri plus vite que leur partenaire Inévitablement, les gens évoluent en tant qu’individus au cours de la relation amoureuse. Cela ne devient un vrai problème que lorsqu’ils s’éloignent et que l’un des deux partenaires est réfractaire à l’idée de devoir renouer avec l’autre, explique Anne Crowley, psychologue basée à Austin, au Texas. «Au fil du temps, un mariage change et évolue. Il n’est pas rare d’entendre la femme dire à son mari : 'J’ai l’impression d’avoir mûri plus vite que toi', surtout s’ils ont des enfants», indique-t-elle. «Souvent, la femme a encouragé son mari à suivre une thérapie pour combler ce fossé entre eux. S’il y est réfractaire, cela crée une impasse pour le couple : la femme ne souhaite pas continuer à répéter les mêmes schémas malsains tandis que le mari veut maintenir le statu quo.»