Qui n’aime pas passer une belle journée d’été à se détendre sur une plage? C’est vrai que le sable qui s’infiltre partout n’est pas toujours agréable, mais c’est un tout petit prix à payer pour se reposer à proximité de l’eau en se faisant bronzer!

Nous sommes chanceux au Québec, puisqu’il existe une panoplie de lacs entourés de belles plages qui n’attendent que nous cet été. Si vous croyez qu’il faut se rendre sur la côte Est américaine ou du côté des Grands Lacs pour trouver les meilleures plages, détrompez-vous! En réalité, il y en a plusieurs qui sont situées à quelques heures seulement de la métropole. Vous pouvez donc les visiter sans problème sur un coup de tête par une belle journée de fin de semaine.

Si la plage vous manque, en voici huit que vous ne voudrez pas manquer cet été.

Plage municipale de Longueuil

Accessible par l’autoroute 25 et située à quelques minutes de Montréal, la plage municipale de Longueuil est ouverte de 7h à 21h tous les jours à compter de juin. Une rampe de mise à l’eau se trouve sur place tout comme un parcours de disc golf et deux terrains de volleyball.

Plage Jean-Doré

Mieux connue sous le nom de la plage du parc Jean-Drapeau, la plage Jean-Doré est un incontournable. De nombreuses activités vous y attendent comme le kayak, le volleyball ou encore le pédalo. Vous pouvez aussi laisser votre auto à la maison et vous rendre à la plage Jean-Doré en métro ou en vélo.

Parc National d’Oka

À moins d’une heure de Montréal se trouve le parc National d’Oka et sa plage magnifique entourant le lac des Deux Montagnes. Une équipe de sauveteurs aura vos enfants à l’œil pendant que vous vous reposez sur la plage de sable naturel. Quand il sera temps de manger, vous pourrez profiter des tables de pique-nique situées dans les boisés qui enveloppent la plage.

Plage de Pointe-Calumet

La plage de Pointe-Calumet offre des jeux gonflables pour les enfants, des barbecues, des chaises longues et une panoplie de restaurants. Le soir venu, les adultes peuvent se rendre à pied au réputé Beach Club et s’amuser comme s’ils étaient en vacances dans les Caraïbes.

Plattsburgh City Beach

À quelques minutes de Plattsburgh, et à environ 75 minutes de Montréal, se trouve l’une des plus grandes plages d’eau douce des États-Unis. La plage de Plattsburgh offre deux kilomètres de sable doré, de nombreux restaurants, des douches et la location de kayak. Il y a même une section réservée uniquement à la baignade.

Plage municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon

Un peu plus loin que la majorité des plages sur cette liste, la plage municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon vaut le déplacement. Il est possible de louer des motomarines, des canots et des planches à voile, et le village avoisinant offre aussi une foule d’activités et d’endroits à découvrir après votre journée sur le sable.

Plage de Saint-Zotique

La plage de Saint-Zotique offrira dès le 10 juin un calendrier complet d’activités soulignant son 35e anniversaire. Les visiteurs pourront notamment profiter de la fête du Nautisme qui aura lieu le 8 juillet prochain et qui offrira aux familles la possibilité de louer des embarcations nautiques gratuitement au cours de la journée.

Plage du lac Saint-Joseph

D’accord, la plage du lac Saint-Joseph nécessite environ 3 heures de route pour s’y rendre, mais nous ne pouvions pas l’exclure de cette liste. Plusieurs activités animées vous attendent sur la plage et vous pouvez aussi louer des embarcations et explorer les 11 kilomètres carrés du lac à votre rythme.

Comme vous pouvez le constater, vous n’êtes jamais bien loin d’une plage! Pourquoi ne pas en profiter au maximum cet été?