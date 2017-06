Attentat de Londres : un des suspects a paru dans un documentaire sur les islamistes

ADVERTISEMENT

Khuram Shazad Butt, l'un des deux hommes identifiés par les policiers comme l'un des suspects de l'attentat de Londres, avait paru dans un documentaire de Channel 4 l'an dernier.

Dans le documentaire « The Jihadis Next Door », Butt et d'autres hommes se réunissent dans un parc en Grande-Bretagne, brandissant le drapeau noir de l'Islam. Les hommes se prosternent à genoux devant le drapeau en plein jour jusqu'à ce qu'une patrouille de police apparaisse. Dans le clip, le narrateur dépeint le drapeau comme le symbole des armées musulmanes depuis 1200 ans, mais qui a plus récemment été approprié par des groupes extrémistes tels que l'État Islamique.

Un Britannique né au Pakistan, Butt, 27 ans, était connu des services de renseignements policiers. Le commandant de l'unité antiterroriste Mark Rowley a déclaré que Butt, Rachid Redouane, 30 ans, et un troisième complice toujours non-identifié avaient participé à l'attaque, qui a fait sept morts et une cinquantaine de blessés.